Tuyến metro hơn 65.000 tỷ đồng mà Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia, chuẩn bị khởi công ngày 19/12: Chính thức hoàn thiện bước quan trọng

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND TP về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, với mốc khởi công dự kiến vào ngày 19/12/2025.

MRB cho biết đã thẩm định nhiều hạng mục quan trọng liên quan đến công trình đường ray, đầu máy toa xe, hệ thống phương tiện, hệ thống thông tin tín hiệu, phương án cấp điện sức kéo và các nội dung từ tà vẹt trở lên. Đồng thời, đơn vị cũng rà soát sự phù hợp về phạm vi, quy mô và ranh giới dự án với các quy hoạch hiện hành. Các hạng mục công nghệ như hệ thống thông tin, tín hiệu và AFC cũng đã được thẩm định kỹ lưỡng.

Về phương án công nghệ, căn cứ ý kiến của Sở Xây dựng yêu cầu phân tích hai phương án tiếp điện 1500V trên cao và tiếp điện ray thứ ba 750V, MRB đã chỉ đạo tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra thực hiện so sánh chi tiết về an toàn, vận hành – bảo trì, tác động cảnh quan, yêu cầu tĩnh không, phương án trạm biến áp kéo điện và hiệu quả kinh tế. Kết quả, các đơn vị tư vấn thống nhất kiến nghị lựa chọn phương án tiếp điện trên cao 1500V.

Theo MRB, UBND TP đã phê duyệt Dự án thành phần 1, tạo tiền đề cho công tác giải phóng mặt bằng. Hiện MRB đang phối hợp chặt chẽ với UBND xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa để tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất khu vực Depot Sơn Đồng, nhằm bảo đảm đủ điều kiện khởi công dự án trong tháng 12. Đối với các phường, xã còn lại, Ban sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thu hồi đất theo tiến độ dự án chính.

Để đảm bảo mục tiêu khởi công, MRB đề nghị UBND TP chỉ đạo UBND xã Sơn Đồng và Dương Hòa đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong tháng 11.

Do khối lượng công việc lớn và thời gian gấp, MRB đề nghị Sở Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực phối hợp triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

MRB cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định, chấp thuận bản đồ địa chính phục vụ GPMB ngay sau khi hồ sơ được trình, làm cơ sở để địa phương họp dân, công khai phương án và tiến hành kiểm đếm.

Cùng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn Sơn Đồng và Dương Hòa xây dựng phương án giá đất cụ thể; Sở Xây dựng phối hợp với địa phương và MRB xem xét hỗ trợ bồi thường đối với nhà xưởng, thiết bị, máy móc doanh nghiệp nếu chưa có trong đơn giá hiện hành. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét việc bố trí quỹ đất sản xuất mới cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Dự án đường sắt đô thị số 5 có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, đi qua 9 phường và 10 xã, dự kiến khởi công vào dịp 19/12.

Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc có tổng chiều dài gần 40km. Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào depot số 1, tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa và depot số 2 tại xã Hòa Lạc. Tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km.

Trước đó vào sáng 21/11, lãnh đạo TP Hà Nội đã làm việc với Công ty TNHH Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên) – đơn vị thuộc Tập đoàn Toa xe Trung Quốc, doanh nghiệp Nhà nước hơn 100 năm tuổi, nắm khoảng 60% thị phần nội địa về đầu máy, tàu đô thị và tàu tốc độ cao.

Tại buổi làm việc, ông Tống Hiệp Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT CRRC Đại Liên bày tỏ mong muốn tham gia các dự án đường sắt đô thị của Hà Nội, đặc biệt là tuyến metro số 5 do có nhiều điểm tương đồng với những dự án doanh nghiệp từng thực hiện. Ông cho biết CRRC Đại Liên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và đã cung cấp gần 7.000 toa xe cho nhiều dự án trong và ngoài Trung Quốc, nhất là các tuyến tàu tự động không người lái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định Thành phố ủng hộ CRRC Đại Liên nghiên cứu tham gia các dự án phù hợp và giao MRB cùng Công ty Đường sắt Hà Nội làm đầu mối phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.



