Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương triển khai máy TBM khoan ngầm

Tối 24-1, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cùng lãnh đạo Ban và đại diện các nhà thầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá công tác chuẩn bị thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), sau khi dự án chính thức được khởi công.

Theo ông Phan Công Bằng, để đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, ngay từ đầu Ban Quản lý đã xây dựng tiến độ tổng thể chi tiết cho toàn bộ 57 tháng thi công. Trên cơ sở đó, từ ngày 1-3 tới, các đơn vị liên quan sẽ chính thức triển khai thi công đồng loạt tại hiện trường.

“Chỉ sau 1-2 ngày kể từ thời điểm khởi công, các phương án khảo sát đã được triển khai trực tiếp. Trước mắt, dự án tập trung vào hai ga chính là ga S5 (Lê Thị Riêng) và ga S10 (Phạm Văn Bạch), đây cũng là những vị trí dự kiến bố trí máy đào TBM”, ông Bằng cho biết.

Công tác khảo sát địa chất được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026. Song song đó, hồ sơ thiết kế hai nhà ga S5 và S10 sẽ được hoàn tất trong tháng 3-2026. Từ ngày 1-3, dự án sẽ bước vào giai đoạn thi công tường vây, đào đất và kết cấu nhà ga, đồng thời chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để lắp đặt, vận hành máy đào TBM. Dự kiến, sau khoảng 1 năm thi công, dự án sẽ đủ điều kiện để chính thức thả máy đào.

Tại ga Lê Thị Riêng, Ban Quản lý dự kiến bố trí 3 máy đào TBM, trong đó 2 máy đào theo hướng về ga Bến Thành và 1 máy đào theo hướng ga Bảy Hiền. Sau khi hoàn thành đoạn thi công ban đầu, máy đào từ ga Bảy Hiền sẽ được quay đầu để tiếp tục đào hầm, qua đó tối ưu tiến độ và bảo đảm hoàn thành toàn tuyến đúng kế hoạch. Tại ga Phạm Văn Bạch, dự án bố trí thêm 2 máy đào TBM thi công theo hướng ngược về ga Bảy Hiền.

Thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2, cho biết dự án sử dụng công nghệ khoan ngầm bằng máy đào TBM, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân trên mặt đất. Công tác an toàn cho nhà dân và các công trình lân cận được đặt lên hàng đầu, với hệ thống quan trắc địa chất thời gian thực để kiểm soát chặt chẽ các biến động.

Trong giai đoạn thiết kế, dự án đã thực hiện hơn 200 mũi khoan khảo sát và đang tiếp tục khoan bổ sung khoảng 500 mũi khoan để phục vụ thiết kế bản vẽ thi công. Tiến độ dự án được chia thành 12 mốc chính nhằm kiểm soát chặt chẽ năng lực nhà thầu và bảo đảm mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Công tác đào tạo nhân sự vận hành cũng được triển khai sớm, trước khoảng 18 tháng so với thời điểm khai thác, kết hợp đào tạo trong nước và nước ngoài.

Đánh giá về tác động giao thông, ông Phan Công Bằng cho biết, quá trình thi công Ban Quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để tổ chức phân luồng hợp lý, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đại Quang Minh (Tập đoàn THACO Trường Hải), khẳng định liên danh các nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và yêu cầu kỹ thuật theo cam kết.

>>> Một số hình ảnh công tác chuẩn bị thi công. Ảnh: QUỐC HÙNG