Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc có gì khiến giới đầu tư bất động sản “nín thở” chờ đợi, kỳ vọng giá BĐS Hòa Lạc tăng?

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (Metro số 5), đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2025, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, tuyến số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, đi qua các phường trung tâm như Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, sau đó men theo trục đại lộ Thăng Long và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc).

Tổng chiều dài toàn tuyến chính khoảng 39,6 km, ngoài ra còn có hai nhánh kết nối vào Depot số 1 (xã Sơn Đồng, Dương Hòa) và Depot số 2 (xã Hòa Lạc), với tổng chiều dài khoảng 4,8 km.

Toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất. Các ga được bố trí chủ yếu dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đáng chú ý, nhiều ga có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 5 có cấu trúc hỗn hợp: đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng; đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long và kết thúc tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí 2 khu Depot chính. Trong đó, Depot 1 có diện tích 32 ha, nằm tại xã Sơn Đồng - Dương Hòa, phục vụ cho tuyến số 5 và tuyến số 8 (Sơn Đồng - Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt. Depot 2 có diện tích 10,4 ha, bố trí trong khu quy hoạch đô thị Hòa Lạc, đóng vai trò là trung tâm bảo dưỡng phương tiện khi tuyến đi vào vận hành.

Dự án đường sắt đô thị số 5 có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, đi qua 9 phường và 10 xã, dự kiến khởi công vào ngày 19/12 năm nay.

Vào ngày 21/11, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã làm việc với Công ty TNHH Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên) – đơn vị thuộc Tập đoàn Toa xe Trung Quốc, doanh nghiệp Nhà nước hơn 100 năm tuổi, nắm khoảng 60% thị phần nội địa về đầu máy, tàu đô thị và tàu tốc độ cao.

Tại buổi làm việc, ông Tống Hiệp Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT CRRC Đại Liên bày tỏ mong muốn tham gia các dự án đường sắt đô thị của Hà Nội, đặc biệt là tuyến metro số 5 do có nhiều điểm tương đồng với những dự án doanh nghiệp từng thực hiện. Ông cho biết CRRC Đại Liên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và đã cung cấp gần 7.000 toa xe cho nhiều dự án trong và ngoài Trung Quốc, nhất là các tuyến tàu tự động không người lái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định Thành phố ủng hộ CRRC Đại Liên nghiên cứu tham gia các dự án phù hợp và giao MRB cùng Công ty Đường sắt Hà Nội làm đầu mối phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Tuyến Metro số 5 sẽ trở thành trục kết nối khu trung tâm với khu vực phía Tây và đô thị vệ tinh Hòa Lạc, tạo điều kiện giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, nhất là đại lộ Thăng Long vốn thường xuyên quá tải. Bên cạnh đó, giới đầu tư bất động sản còn kỳ vọng khi tuyến đường này được hình thành sẽ làm nóng lên thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở, CBRE Việt Nam dẫn chứng, hầu hết dự án dọc tuyến metro số 1 ( TPHCM) đều tăng giá mạnh trước và sau khi tuyến này đưa vào vận hành, với mức tăng từ khoảng 1,5 đến 3 lần. Một số dự án như The Vista An Phú, Masteri Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, Estella Heights, Thảo Điền Pearl hay Lavita Garden ghi nhận giá căn hộ giao dịch thứ cấp cao hơn 2,5-3,5 lần so với thời điểm mở bán.



