Tuyệt đối không được gọi lại khi thấy các đầu số sau nháy máy

13-11-2025 - 14:09 PM | Xã hội

Chuyên gia cảnh báo đây có thể là chiêu thăm dò nhằm thu thập thông tin cá nhân, nguy hiểm hơn là "nhân bản" giọng nói để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh liên tục nhận được các cuộc gọi nháy máy từ những đầu số lạ.

Đáng chú ý, đây là các cuộc gọi nháy máy, chỉ reo 1-2 giây rồi tắt. Khi người dùng tò mò gọi lại, họ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mất tiền hoặc bị thu thập dữ liệu cá nhân.

Tuyệt đối không được gọi lại khi thấy các đầu số sau nháy máy- Ảnh 1.

Công an thống kê một số đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng dùng chiêu “nháy máy” để xác định xem số điện thoại còn hoạt động hay không, từ đó bổ sung vào kho dữ liệu có giá trị thương mại. 

Danh sách này sau đó bị bán cho các tổ chức quảng cáo, dịch vụ mời chào hoặc thậm chí các nhóm tội phạm mạng để phục vụ những kế hoạch lừa đảo tiếp theo.

Các đối tượng thường nhắm vào nhóm người cao tuổi, nội trợ hoặc người đang tìm việc, rồi dựng kịch bản tinh vi để dụ họ gọi lại vào các số điện thoại tính phí cao, đặc biệt là các số quốc tế lạ.

Một số hệ thống tự động còn có khả năng nhận diện và ghi lại giọng nói người nghe, từ đó phân loại dữ liệu theo giới tính, độ tuổi, phục vụ việc giả danh nạn nhân trong các cuộc gọi lừa đảo khác.

Từ thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo:

Tuyệt đối không được gọi lại khi thấy các đầu số sau nháy máy- Ảnh 2.

Tuyệt đối không được gọi lại khi thấy các đầu số sau nháy máy- Ảnh 3.

Tuyệt đối không được gọi lại khi thấy các đầu số sau nháy máy- Ảnh 4.


 

