Tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học; Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu giáo viên vi phạm về dạy thêm, học thêm

Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi UBND các xã, phường về việc yêu cầu giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học; thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, hầu hết các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các quy định hiện hành về dạy thêm học thêm, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, về lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, về giao bài tập về nhà cho học sinh...

Những nỗ lực này được phụ huynh học sinh và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường, giáo viên chưa thực hiện đúng quy định, trong đó có việc giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các quy định hiện hành về dạy thêm học thêm, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, về lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp, đảm bảo học sinh học tập nhẹ nhàng, hứng thú và hiệu quả.

Tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm trước UBND xã, phường nếu để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm các quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm, về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, về lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đặc biệt là việc giao bài tập về nhà cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định.