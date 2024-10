TV Neo QLED 8K đạt giải "Thiết bị công nghệ đột phá nhờ AI"

Samsung tiếp tục phá vỡ giới hạn của trải nghiệm giải trí tại nhà bằng cách tích hợp công nghệ AI tiên tiến, giúp trải nghiệm trên chiếc TV vượt xa những giá trị thông thường.



TV Neo QLED 8K thuộc dòng sản phẩm Samsung AI TV được hãng ra mắt vào đầu năm nay, không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao mà còn góp phần đa dạng hóa phong cách sống, kết nối thông minh, tiết kiệm năng lượng và bảo mật tối ưu cho người dùng.

Tại Better Choice Awards 2024, thiết bị này đã xuất sắc vượt qua 4 ứng viên tiềm năng khác để giành vị trí quán quân trong hạng mục "Thiết bị công nghệ đột phá nhờ AI" với điểm số chung cuộc từ hội đồng và đạt hơn 5.300 lượt bình chọn từ người tiêu dùng Việt. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Samsung trong việc sáng tạo các sản phẩm tiên tiến, mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội cho người dùng. Better Choice Awards là giải thưởng tôn vinh, đề cao giá trị Đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Lương Hải Đăng, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Công ty Điện tử Samsung Vina thay mặt nhãn hàng nhận giải thưởng "Thiết bị công nghệ Đột phá nhờ AI"

TV Neo QLED 8K: Trải nghiệm giải trí toàn diện nhờ AI



TV Samsung Neo QLED 8K 2024 sở hữu bộ vi xử lý AI NQ8 thế hệ 3, có khả năng nâng cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh, đưa trải nghiệm giải trí của người dùng lên tầm cao mới. Bộ vi xử lý được nâng cấp với số lượng mạng nơ-ron thần kinh gấp 8 lần so với thế hệ trước, từ 64 lên 512, và tốc độ xử lý NPU nhanh gấp đôi, mang đến khả năng tối ưu hóa toàn diện.

Nhờ công nghệ xử lý hình ảnh AI, mọi phân cảnh trên Neo QLED 8K đều trở nên rõ nét và sống động hơn bao giờ hết. Công nghệ 8K AI Upscaling Pro giúp nâng cấp các chương trình yêu thích lên độ phân giải 8K, trong khi AI Motion Enhancer Pro đảm bảo các phân cảnh hành động nhanh trở nên mượt mà. Real Depth Enhancer Pro tạo độ sâu chân thực, lôi cuốn người xem vào từng khung hình.

Âm thanh của Neo QLED 8K cũng được tối ưu hóa bằng AI. Tính năng Active Voice Amplifier Pro tách rõ lời thoại từ âm thanh nền, Object Tracking Sound Pro đồng bộ âm thanh với hành động trên màn hình, và Adaptive Sound Pro điều chỉnh âm thanh thông minh dựa trên nội dung và không gian, mang lại trải nghiệm nghe sống động, hấp dẫn.

AI tiết kiệm điện và kết nối thông minh

Một điểm nhấn quan trọng của TV Samsung Neo QLED 8K 2024 là khả năng tiết kiệm điện vượt trội nhờ chế độ AI Energy. Chế độ này tự động điều chỉnh độ sáng và tắt TV khi không có người, giúp tiết kiệm điện đến 30%. Đây là minh chứng cho cam kết "bền vững mỗi ngày" của Samsung, góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, TV còn là "quản gia thông minh" trong ngôi nhà, trở thành trung tâm kết nối và điều khiển các thiết bị qua ứng dụng SmartThings. Với giao diện 3D Map Views, người dùng có thể dễ dàng quản lý năng lượng và kết nối hàng loạt thiết bị từ hơn 2.000 thương hiệu khác nhau, mang lại sự tiện lợi tối ưu.

Bảo mật Knox: Đảm bảo an toàn cho người dùng

TV Neo QLED 8K 2024 còn được trang bị công nghệ bảo mật Knox, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng. Hệ điều hành Tizen được giám sát và bảo vệ bởi Knox, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân với tính năng chặn các mối đe dọa tiềm ẩn và trang web lừa đảo.

Thiết kế hiện đại, nâng tầm không gian sống

Với ngôn ngữ thiết kế Infinity One, TV Samsung Neo QLED 8K sở hữu màn hình tràn viền vô cực và chân đế mặt gương, tạo hiệu ứng lơ lửng trong không gian. Không chỉ là thiết bị giải trí, TV này còn là món đồ nội thất sang trọng, góp phần tôn vinh phong cách sống hiện đại của gia chủ.

Kho nội dung phong phú, đa dạng

Người dùng Neo QLED 8K có thể thoải mái tận hưởng các bộ phim, chương trình truyền hình, và giải thể thao đặc sắc từ các ứng dụng như VieON, FPT Play, Galaxy Play, TV360, VTVcab ON, Clip TV… với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Với những cải tiến vượt trội và tính năng tiên tiến, TV Samsung Neo QLED 8K 2024 đã xứng đáng giành giải thưởng "Thiết bị công nghệ đột phá nhờ AI" tại Better Choice Awards 2024, trở thành biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong ngành công nghệ.