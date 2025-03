Tỷ giá hôm nay 17/3: USD ngân hàng xuất hiện diễn biến mới

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 17/3 tăng 15 đồng so với sáng 14/3 ở mức 24.794 VND/USD. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.033 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.554 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.591-25.967 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được điều chỉnh giảm so với cùng thời điểm khảo sát ngày 14/3.

Cụ thể, Vietcombank giảm đồng loạt 20 đồng mỗi USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra xuống còn 25.330 - 25.690 VND/USD. Trong khi đó, BIDV bớt 5 đồng mỗi USD, đang giao dịch ở mức 25.340 - 25.700 VND/USD.

Eximbank cũng hạ tỷ giá xuống còn 25.350 - 25.700 VND/USD, sau khi điều chỉnh giảm 10 đồng mỗi USD. VPBank giảm 15 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra, đang giao dịch ở mức 25.350 - 25. 690 VND/USD.

Ngược lại, Techcombank tăng đồng loạt 9 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, nâng tỷ giá USD lên mức 25.377 - 25.719 VND/USD. Riêng VietinBank tăng mạnh tới 170 đồng ở chiều mua vào và giảm tới 40 đồng ở chiều bán ra, hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.350 - 25.710 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đang niêm yết ở mức 25.750 - 25.820 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã nhích lên mức 103,72. Tỷ giá USD đã suy yếu so với đồng euro nhưng tăng so với đồng yen Nhật.

Theo Reuters, triển vọng của đồng USD vẫn yếu do lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng xuất phát từ các chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và các loại đồ uống có cồn nhập khẩu từ châu Âu, dấy lên lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu, gây xáo trộn thị trường tài chính và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Vào thứ Tư tuần trước, Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ trả đũa trước thông báo của Liên minh châu Âu (EU) về việc áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 28 tỷ USD kể từ tháng tới. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố vào thứ Năm cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 2 không thay đổi so với tháng trước. Triển vọng về các mức thuế mới có thể sẽ khiến giá cả tăng trong những tháng tới.

Ông Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York, nhận định: "Đồng đô la đã trải qua một đợt suy yếu lớn trong những ngày và tuần trước, và có vẻ như đồng đô la bước vào giai đoạn điều chỉnh".