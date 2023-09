Tỷ giá USD lại tăng mạnh, vượt 24.300 đồng

Tại Vietcombank, tỷ giá USD đang được niêm yết ở mức 23.980-24.320 đồng, tăng 60 đồng so với hôm qua. Tương tự, BIDV cũng tăng 65 đồng lên mức 24.010 - 24.310 đồng. ACB niêm yết 23.010-24.310 đồng. Techcombank niêm yết 23.993-24.333 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay không có nhiều biến động, phổ biến 24.100 đồng chiều mua vào và 24.200 đồng chiều bán ra.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.995 đồng/USD, tăng 14 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp cho các ngân hàng thương mại là 22.795-25.195 đồng/USD.

Theo giới chuyên gia, tỷ giá trong nước chịu áp lực khi đồng USD tăng mạnh trở lại trên thị trường quốc tế thời gian gần đây. Hiện chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt đạt 104,7 điểm, tăng 1,5% trong 2 tuần qua. Trong tuần trước, chỉ số này có lúc vượt 105 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chỉ số DXY đã tăng tuần thứ 8 liên tiếp. Đây là chuỗi tăng dài nhất cùa DXY kể từ năm 2014. Lo ngại về lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến cho Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải kéo dài quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ đang hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD. Theo dữ liệu từ CmeWatchtool, mặc dù xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở cuộc họp tháng 9 là 93%, tuy nhiên xác suất Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 đã lên tới gần 50%. Trong tuần này, dữ liệu CPI và PPI được công bố có thể giúp cho thị trường đánh giá về tình hình lạm phát tại Mỹ. Trường hợp lạm phát tăng mạnh hơn có thể tiếp tục củng cố sức đà tăng của DXY.

Đối với tỷ giá USD/VND, theo BVSC, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, ngược lại với chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ là một trong những nguyên nhân gây áp lực cho tỷ giá Tuy vậy, tỷ giá vẫn có những yếu tố hỗ trợ như thặng dư thương mại 8 tháng đầu năm ước đạt 20,19 tỷ USD (cùng kỳ 2022 đạt 5,26 tỷ USD), tổng vốn FDI đạt 18,15 tỷ USD (tăng 8,2% so với cùng kỳ 2022), dòng tiền kiều hối chuyển về nước đạt 10,13 tỷ USD (tăng 28% so với cùng kỳ 2022), do đó rủi ro về tỷ giá không quá lớn như năm ngoái.