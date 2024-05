Một ngân hàng số vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn từ chiều nay 16/5

Ảnh minh họa

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thông báo áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi mới từ 17h ngày 16/5. Theo đó, ngân hàng này đã điều chỉnh tăng 0,2 điểm % ở tất cả kỳ hạn so với mức ghi nhận trước đây 1 tháng. Hiện biểu lãi suất tiền gửi tại Cake by VPBank dao động trong khoảng 3,7 – 6,0%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tháng qua, Cake by VPBank tăng lãi suất huy động tiền gửi. Trước đó, ngân hàng thuần số này cũng đã tăng 0,3 – 0,7 điểm % ở tất cả kỳ hạn từ ngày 19/4.

Hiện, kỳ hạn gửi 1 tháng tại Cake by VPBank có lãi suất huy động là 3,7%/năm; 2 – 3 tháng là 4,2%/năm; 4 – 5 tháng là 4,3%/năm; 6 – 11 tháng là 5,0%/năm; 12 – 18 tháng là 5,7%/năm; các kỳ hạn 24 – 36 tháng được áp dụng lãi suất cao nhất ở mức 6,0%/năm.

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, Cake by VPBank cũng triển khai hai hình thức trả lãi khác là nhận lãi theo tháng và nhận lãi theo quý.

Đối với hình thức nhận lãi hàng tháng, Cake by VPBank chỉ áp dụng cho tiền gửi từ 3 tháng trở lên và có lãi suất dao động trong khoảng 3 – 4,4%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 3%/năm; kỳ hạn 6 – 9 tháng có lãi suất 4%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng có lãi suất là 4,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 4,4%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng có lãi suất huy động là 4,3%/năm.

Đối với hình thức nhận lãi hàng quý, Cake by VPBank chỉ áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và có lãi suất dao động trong khoảng 4,1– 4,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 9 tháng có lãi suất 4,1%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng có lãi suất là 4,3%/năm; kỳ hạn 24 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 4,5%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng có lãi suất huy động là 4,4%/năm.

Nguồn: Cake by VPBank

So với các ngân hàng truyền thống, lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng của Cake by VPBank hiện cao hơn khá nhiều. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng này cao hơn 0,2 – 2,1 điểm %, kỳ hạn 3 tháng cao hơn 0,7 – 2,3 điểm %

Lãi suất huy động các kỳ hạn 6 - 24 tháng của Cake by VPBank cũng nằm trong nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 16 THÁNG 5 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG CAKE BY VPBANK 3,7 4,2 5 5 5,7 5,7 MSB 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,5 CBBANK 3,4 3,6 5,15 5,1 5,3 5,55 NCB 3,2 3,5 4,65 4,85 5,2 5,7 PVCOMBANK 3,15 3,15 4,3 4,3 4,8 5,3 BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5 BVBANK 3 3,2 4,25 4,55 4,85 5,25 EXIMBANK 3 3,3 4,1 4,1 4,9 5,1 KIENLONGBANK 3 3 4,7 5 5,2 5,5 OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4 TPBANK 3 3,3 4,2 4,9 5,3 VIET A BANK 3 3,3 4,5 4,5 5 5,3 VIETBANK 3 3,3 4,4 4,6 5,1 5,7 BAC A BANK 2,95 3,15 4,5 4,6 5,1 5,5 HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,6 5 5,9 ABBANK 2,9 3 4,6 4,1 4,1 4,1 OCEANBANK 2,9 3,2 4 4,1 5,4 5,9 VPBANK 2,9 3,2 4,4 4,4 5 5 DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7 SHB 2,8 3 4,2 4,4 4,9 5,2 NAM A BANK 2,7 3,4 4,3 4,7 5,1 5,5 SACOMBANK 2,7 3,2 4 4,1 4,9 5,1 SEABANK 2,7 2,9 3,2 3,4 4,05 4,6 LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6 PGBANK 2,6 3 3,8 3,8 4,7 5 TECHCOMBANK 2,55 2,95 3,85 3,85 4,65 4,65 ACB 2,5 2,9 3,5 3,8 4,5 4,6 GPBANK 2,5 3,02 4,35 4,6 5,15 5,25 VIB 2,5 3 4,1 4,1 4,9 SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6 MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7 AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Ngân hàng số Cake by VPBank là một trong những ngân hàng thuần số tại Việt Nam, lấy nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm cốt lõi.

Ngân hàng số này hiện không có bất kỳ chi nhánh vật lý nào nhưng vẫn có thể cung cấp những dịch vụ cơ bản của một ngân hàng truyền thống như mở tài khoản thanh toán, chuyển/nhận tiền, phát hành thẻ ATM. Khách hàng của Cake đa phần là giới trẻ thuộc thế hệ Y và Z theo phong cách hiện đại, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến tháng 12/2023, Cake đã phục vụ trên 4,1 triệu người dùng. Ngân hàng số này cho biết đã nhận gần 6.000 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của các khách hàng cá nhân.

Cake by VPBank vừa qua đã cho ra mắt tính năng "Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa"cho phép khách hàng chủ động gia tăng sự an toàn, có thêm lựa chọn trong việc bảo vệ khoản tiền gửi của mình.

Cụ thể hơn, với mỗi sổ tiết kiệm trên Cake, khách hàng được tùy chọn bật nút "tăng cường bảo mật tiền gửi". Hệ thống sẽ tạo ra một mật mã riêng. Chủ tài khoản cần chủ động lưu lại mật mã và không chia sẻ cho bất kỳ ai. Lúc này, mỗi khi muốn tất toán sổ tiết kiệm trước hạn, chủ tài khoản cần phải nhập được mật mã chính xác, bên cạnh việc nhập mã PIN, SmartOPT hay các phương thức xác thực sinh trắc học khác.

Tính năng này hỗ trợ khách hàng chủ động tăng cường lớp bảo vệ cho tài khoản tiết kiệm của mình, giúp hạn chế hậu quả các truy cập trái phép nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin.