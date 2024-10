Tỷ giá USD tăng nhanh và mạnh, tiến sát đỉnh lịch sử

Ảnh minh họa

Sau khi giảm sâu vào tháng 8 và tháng 9, tỷ giá USD/VND đã tăng mạnh trở lại trong kể từ đầu tháng 10 đến nay.

Trong phiên giao dịch hôm nay (23/10), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 10 đồng lên mức 24.250 VND/USD. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.038 - 25.463 VND/USD.

Đây là phiên thứ 7 liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng. Riêng từ đầu tuần đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm 37 đồng.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 10 đồng, lên mức 25.412 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 22/10 ở mức 25.406 VND/USD, tăng mạnh 96 đồng so với phiên 21/10. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã tăng gần 850 đồng, tương đương 3,4%.

Tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng cũng liên tục tăng mạnh và tiệm cận tỷ giá trần trong những phiên gần đây dù NHNN đều đặn nâng tỷ giá trung tâm. Theo đó, tất cả ngân hàng lớn hiện đều niêm yết giá bán USD tại mức 25.462 VND/USD, chỉ thấp hơn 1 đồng so với tỷ giá trần được phép giao dịch.

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 720 đồng, tương đương mức tăng 2,9%, qua đó đưa tổng mức mất giá từ đầu năm của đồng VND so với USD lên 4,3%. Đồng thời, giá USD niêm yết tại các ngân hàng đều đã tiến sát mức đỉnh lịch sử gần 25.500 đồng được tạo lập vào tháng 4/2024.

Cụ thể, Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống hiện niêm yết tỷ giá ở mức 25.190 – 25.462 VND/USD, giá mua tăng 128 đồng trong khi giá bán tăng 10 đồng so với ngày hôm qua. Đây là phiên thứ ba liên tiếp Vietcombank đưa giá bán USD lên sát mức trần được phép giao dịch

Cùng với Vietcombank, nhiều ngân hàng khác cũng niêm yết giá bán USD sát trần và tăng mạnh giá mua vào USD. Diễn biến này cho thấy áp lực đang gia tăng trên thị trường ngoại tệ.

Trên thị trường tự do, giá USD đang được các điểm thu mua ngoại tệ giao dịch tại mức 25.460 VND/USD ở chiều mua và 25.560 VND/USD ở chiều bán. So với cuối tháng 9, giá USD tự do hiện đã tăng khoảng 450 đồng, tương đương tăng 1,8%.

Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá USD/VND xuất hiện trong bối cảnh đồng bạc xanh đã tăng trong ba tuần liên tiếp và đang trên đà ghi nhận phiên tăng thứ 15 trong 17 phiên giao dịch gần nhất. Theo đó, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 3,2% kể từ đầu tháng 10.

Đồng USD bật tăng sau khi các dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh tay. Đồng USD cũng được cho là hưởng lợi nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại về xung đột leo thang ở Trung Đông và khả năng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ .

Đối với thị trường trong nước, bên cạnh sức ép từ thị trường quốc tế, giá USD cũng hồi phục sau nhịp giảm sâu do nhu cầu ngoại tệ có xu hướng gia tăng.

Theo Bộ phận nghiên cứu thị trường của Ngân hàng ACB, nhu cầu ngoại tệ thanh toán của nhóm doanh nghiệp nhập khẩu và FDI phát sinh trong nửa đầu tháng 10 kết hợp với đà tăng mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới là yếu tố chính hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá USD/VND trong tháng 10.

Nhóm phân tích cho rằng, vùng giá hiện tại cũng đã tiệm cận mức tỷ giá bán USD của NHNN nên đà tăng sẽ bị hạn chế khá nhiều. Kỳ vọng khi bước qua giai đoạn cao điểm về cầu ngoại tệ thanh toán cuối năm, tỷ giá có thể dần hạ nhiệt trở lại.

Trước đó, trong bối cảnh áp lực tỷ giá gia tăng, NHNH cũng đã mở lại kênh đấu thầu tín phiếu từ ngày 18/10. Việc khởi động lại hoạt động chào bán tín phiếu cho thấy định hướng hút bớt thanh khoản VND của Nhà điều hành và có chiều hướng làm tăng lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng. Điều này sẽ hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá USD/VND – vốn đang chịu nhiều áp lực và tiến gần mức đỉnh lịch sử.