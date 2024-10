Vì đâu tỷ giá USD/VND tăng mạnh trong đầu tháng 10?

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND đã tăng gần 300 đồng/USD (tương đương 1,2%) so với cuối tháng 9, lên mức 24.849 VND/USD vào cuối phiên 8/10.

Tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Cụ thể, Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống hiện niêm yết tỷ giá ở mức 24.635 – 25.025 VND/USD. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã tăng khoảng 290 đồng, tương đương mức tăng 1,2%

Trên thị trường tự do, giá USD đang được các điểm thu mua ngoại tệ giao dịch tại mức 25.150 VND/USD ở chiều mua và 25.250 VND/USD ở chiều bán. So với cuối tháng 9, giá USD tự do hiện đã tăng khoảng 130 đồng, tương đương tăng 0,5%.

Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá USD/VND xuất hiện trong bối cảnh đồng bạc xanh vừa ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong vòng hai năm qua so với các đồng tiền chủ chốt khác. Cụ thể, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 2,1% trong cả tuần qua. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2022.

Diễn biến chỉ số USD. (Nguồn: MarketWatch)

Đồng USD bật tăng sau khi báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến của Mỹ khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 254.000 việc làm trong tháng 9/2024, cao hơn đáng kể so với con số 159.000 việc làm của tháng 8/2024 và là mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Cũng trong tháng 9/2024, thu nhập trung bình theo giờ của người lao động tại Mỹ đã tăng 0,4% so với tháng trước đó lên 35,36 USD, cao hơn dự kiến.

Các dữ liệu khả quan của kinh tế Mỹ đi cùng bình luận cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã khiến giới đầu tư bớt kỳ vọng vào việc Fed sẽ hạ lãi suất 0,5 điểm % tại cuộc họp vào tháng 11.

Đồng USD cũng được cho là hưởng lợi nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại về xung đột leo thang ở Trung Đông.

Đối với thị trường trong nước, bên cạnh sức ép từ thị trường quốc tế, giá USD cũng hồi phục sau nhịp giảm sâu do nhu cầu ngoại tệ có xu hướng gia tăng.

Theo Bộ phận nghiên cứu thị trường của Ngân hàng ACB, nhu cầu ngoại tệ thanh toán của nhóm doanh nghiệp nhập khẩu và FDI phát sinh trong nửa đầu tháng 10 kết hợp với đà tăng mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới là yếu tố chính hỗ trợ cho mức tăng gần 1,2% của tỷ giá USD/VND tính từ đầu tháng 10 đến nay.