Tỷ giá USD vượt giá bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, đô la tự do tăng chóng mặt

Trong phiên giao dịch hôm nay (24/10), tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng thêm 10 đồng lên mức 24.260 VND/USD. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch nằm trong khoảng từ 23.047 - 25.473 VND/USD.

Đây là phiên thứ 8 liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng. Riêng từ đầu tuần đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm 47 đồng.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 11 đồng, lên mức 25.423 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 22/10 ở mức 25.435 VND/USD, tiếp tục tăng 19 đồng so với phiên 22/10. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã tăng hơn 850 đồng, tương đương 3,4%.

Bên cạnh đó, giá USD trên thị trường liên ngân hàng hiện đã vượt giá bán can thiệp của NHNN. Điều này sẽ gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của Nhà điều hành. Trước đó, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 4 đến đầu tháng 6), NHNN đã phải bán ra khoảng 6 tỷ USD đã bình ổn thị trường ngoại tệ.

Đi cùng với thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng cũng tăng kịch trần trong phiên hôm nay. Theo đó, tất cả ngân hàng lớn hiện đều niêm yết giá bán USD tại mức 25.473 VND/USD và cao hơn 50 đồng so với giá bán can thiệp của NHNN.

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 730 đồng, tương đương mức tăng gần 3%; qua đó đưa tổng mức mất giá từ đầu năm của đồng VND so với USD lên 4,3%. Đồng thời, giá USD niêm yết tại các ngân hàng đều đã tiến sát mức đỉnh lịch sử gần 25.500 đồng được tạo lập vào tháng 4/2024.

Trong bối cảnh giá bán không thể tăng thêm vì chạm trần, các ngân hàng có xu hướng tăng giá mua USD từ dân cư nhằm cân đối thanh khoản ngoại tệ. Điều này cho thấy áp lực tăng tỷ giá vẫn còn lớn và việc giảm chênh lệch giá mua – bán sẽ làm tăng rủi ro cho các ngân hàng khi thị trường có sự biến động.

Trên thị trường tự do, giá USD đang được các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch tại mức 25.700 VND/USD ở chiều mua và 25.800 VND/USD ở chiều bán, tăng mạnh 240 đồng so với mức khảo sát ngày hôm qua . Tính từ đầu tháng 10, giá USD tự do hiện đã tăng khoảng 700 đồng, tương đương tăng 2,8%.

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng lúc 9h30 sáng ngày 24/10

Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá USD/VND xuất hiện trong bối cảnh đồng bạc xanh đã duy trì đà tăng trong ba tuần liên tiếp. Theo đó, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 3,2% kể từ đầu tháng 10.

Đồng USD bật tăng sau khi các dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh tay. Đồng USD cũng được cho là hưởng lợi nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại về xung đột leo thang ở Trung Đông và khả năng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ .

Đối với thị trường trong nước, bên cạnh sức ép từ thị trường quốc tế, tỷ giá cũng chịu sức ép do nhu cầu ngoại tệ có xu hướng gia tăng.

Theo giới phân tích, nhu cầu ngoại tệ thanh toán của nhóm doanh nghiệp nhập khẩu và FDI phát sinh trong nửa đầu tháng 10 kết hợp với đà tăng mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới là yếu tố chính hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá USD/VND trong tháng 10.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua ngoại tệ từ Kho bạc Nhà nước cũng là một trong những yếu tố khiến giá ngoại tệ tăng nhanh gần đây.

Trong bối cảnh áp lực tỷ giá gia tăng, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã mở lại kênh đấu thầu tín phiếu từ ngày 18/10 sau gần 2 tháng tạm ngưng. Việc mở lại hoạt động chào bán tín phiếu cho thấy định hướng hút bớt thanh khoản VND và có chiều hướng làm tăng lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng. Điều này sẽ giúp giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND.