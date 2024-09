Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản thấp kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2024

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết thông tin trên trong một báo cáo sơ bộ.

Số trẻ sinh mới trong nửa đầu năm 2024 đã giảm xuống dưới 400.000 trẻ trong năm thứ 3 liên tiếp, trong khi tốc độ giảm đã cao hơn từ mức 3,6% của năm 2023. Nếu số ca sinh giảm với tốc độ tương tự trong nửa cuối năm 2024, tổng số ca sinh hàng năm ở Nhật Bản có thể xuống dưới mức 700.000 trẻ lần đầu tiên.

Trong khi đó, số cặp đôi kết hôn trong cùng kỳ tăng 0,9% lên 248.513 - mức tăng lần đầu tiên sau 2 năm. Số trẻ tử vong tăng 1,8% lên 811.819 trẻ, đưa mức giảm dân số tự nhiên của nước này - hay số trẻ tử vong trừ đi số ca sinh - lên 461.745 trẻ. Số ca sinh hàng năm lần đầu tiên xuống dưới 800.000 vào năm 2022 và giảm xuống mức thấp kỷ lục là 727.277 vào năm 2023, đánh dấu năm giảm thứ 8 liên tiếp.

Năm 2023, tỷ lệ sinh tổng thể của Nhật Bản - hay số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến ​​sẽ có trong đời - cũng xuống mức thấp kỷ lục là 1,20.

Trong khi báo cáo sơ bộ đề cập đến trẻ sơ sinh do công dân nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản và công dân Nhật Bản sống ở nước ngoài sinh ra, báo cáo điều chỉnh sắp tới sẽ chỉ đề cập đến số trẻ do công dân Nhật Bản sinh sống tại Nhật Bản sinh ra. Do đó, có khả năng số ca sinh thậm chí còn thấp hơn.