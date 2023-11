Tỷ phú Bill Gates tiết lộ 3 cuốn sách đáng đọc cho dịp lễ cuối năm

The Song of the Cell – Tác giả: Siddhartha Mukherjee

Cuốn sách được viết bởi tác giả đoạt giải Pulitzer và cũng là bác sĩ ung bướu tại trường Đại học Columbia. Được xuất bản vào năm 2022, sách kể về việc phát hiện ra các tế bào vào những năm 1600 và sự hiểu biết của con người về chúng đã phát triển như thế nào theo thời gian.

“Mukherjee bắt đầu bằng cách giải thích sự sống phát triển như thế nào từ các sinh vật đơn bào, sau đó chỉ ra rằng mọi bệnh tật hoặc hậu quả của lão hóa ở con người đều bắt nguồn từ những sự bất ổn đối với các tế bào của cơ thể,” Gates viết.

Not the End of the World – Tác giả: Hannah Ritchie

Cuốn sách dự kiến được xuất bản vào tháng 1 năm tới, thể hiện góc nhìn của nhà khoa học dữ liệu Hannah Ritchie từ Đại học Oxford về cách thế giới thực sự có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trong ‘Not the End of the World’, tác giả sử dụng dữ liệu để kể một câu chuyện tương phản với trực giác như nhiều nhà hoạt động môi trường vẫn tin là họ đang sống trong thời kỳ bi thảm nhất của nhân loại, và đối nghịch với các kịch bản tận thế về khí hậu và các vấn đề môi trường khác.

Invention and Innovation – Tác giả: Vaclav Smil

Smil, giáo sư danh dự về khoa học môi trường tại Đại học Manitoba, là một trong những tác giả yêu thích của Gates. Tỷ phú người Mỹ cho biết ông đã đọc toàn bộ 44 cuốn sách được viết bởi Smil và nhận xét rằng “không ai giỏi hơn Smil trong việc giải thích quá khứ.”

Trong tác phẩm được ra mắt vào tháng 2, Smil xem xét các ví dụ về sự đổi mới của con người trong suốt lịch sử. Ông viết về những phát minh bị đánh giá thập hoặc thậm chí bị gắn mác là thảm họa. Tác giả cũng giải thích điều gì đang xảy ra với những đổi mới mà con người đã được hứa hẹn từ lâu nhưng vẫn chưa thành hiện thực - chẳng hạn như sản xuất năng lượng thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Ngoài 3 cuốn sách kể trên, vị tỷ phú công nghệ cũng gợi ý thêm các bài giảng kinh tế trực tuyến của nhà kinh tế học tốt nghiệp Đại học Standford Timothy Taylor, bao gồm 90 video với thời lượng 30 phút cho mỗi bài.

Theo thống kê thời gian thực của Forbes, giá trị tài sản ròng của Bill Gates đạt 117.2 tỉ USD tính đến ngày 22/11, đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách top 10 người giàu nhất thế giới.

Bill Gates và người bạn thời thơ ấu Paul Allen thành lập Microsoft vào năm 1975. Ông gần như thống trị danh hiệu người giàu nhất hành tinh từ năm 1995 đến 2017, ngoại trừ năm 2008 và các năm từ 2010 đến 2013. Tháng 3/2020, vị tỷ phú người Mỹ rời hội đòng quản trị Microsoft và tuyên bố dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động từ thiện, bao gồm y tế toàn cầu, phát triển giáo dục và tham gia sâu hơn vào vấn đề biến đổi khí hậu. Gates đã biến tài sản của mình từ công ty phần mềm Microsoft thành các khoản đầu tư đa dạng, bao gồm đầu tư vào năng lượng không carbon. Hiện Bill Gates nắm giữ 1% cổ phần tại Microsoft.

Tham khảo: CNBC