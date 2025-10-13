Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Doanh nhân của tầm nhìn, trí tuệ và lòng nhân ái

Bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân hậu, bà không chỉ kiến tạo doanh nghiệp, mà còn truyền niềm tin về một thế hệ doanh nhân Việt Nam tử tế, tiên phong và bền vững.

Nguyễn Thị Phương Thảo – Hành trình của khát vọng và niềm tin

Sinh ra tại Hà Nội, cô nữ sinh Nguyễn Thị Phương Thảo sớm thể hiện ý chí tự lập và tinh thần dấn thân khác biệt. Khi còn là sinh viên, bà đã khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực thương mại – một hành trình táo bạo vào thời điểm mà "doanh nhân Việt" vẫn còn là khái niệm xa lạ.

Từ tuổi trẻ, bà chọn con đường "làm điều có ích" hơn là "làm điều dễ", và giữ vững triết lý ấy trong suốt hơn ba thập kỷ dẫn dắt doanh nghiệp.

"Doanh nhân không chỉ làm kinh tế. Trách nhiệm của doanh nhân là tạo ra giá trị tốt đẹp cho con người, cho xã hội và cho thế hệ tương lai." - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet

Người tiên phong mở lối cho hàng không Việt Nam

Năm 2011, khi Vietjet Air chính thức cất cánh, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã làm nên điều chưa từng có: đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có hãng hàng không tư nhân hoạt động toàn cầu.

Bà không chỉ thay đổi diện mạo ngành hàng không Việt Nam, mà còn mở cánh cửa bầu trời cho hàng chục triệu người dân – biến giấc mơ "ai cũng có thể bay" thành hiện thực.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo tại Lễ bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên tại Seattle, Hoa Kỳ (9/2025) nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Ngày nay, Vietjet đã trở thành một trong những hãng hàng không năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hiện diện tại hơn 100 điểm đến quốc tế, đồng thời là biểu tượng của tinh thần "người Việt Nam tự tin chinh phục thế giới."

Trí tuệ và nhân cách – nền tảng của người lãnh đạo

Điều làm nên sức hút đặc biệt của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ là thành công kinh doanh, mà là bản lĩnh điều hành xuất sắc kết hợp với sự tử tế và nhân văn.

Với bà, doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra giá trị kinh tế mà còn là môi trường nuôi dưỡng con người. Văn hóa "5T" – Tử tế, Tận tâm, Tin cậy, Tiên phong, Trung thành – đã trở thành linh hồn của hàng chục ngàn nhân viên của bà , lan tỏa tinh thần tích cực, sáng tạo và trách nhiệm trong toàn hệ sinh thái.

Dưới sự lãnh đạo của bà, nhân viên được truyền cảm hứng sống, làm việc và cống hiến với tinh thần "vì cộng đồng – vì tương lai đất nước".

Với tấm lòng nhân ái, nữ tỷ phú đã biến nhiều ước mơ thành hiện thực

Tầm nhìn bền vững – khát vọng vì quốc gia

Không dừng ở hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn ghi dấu trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển hạ tầng.

Tập đoàn Sovico hiện tham gia nhiều dự án mang tầm quốc gia, hay các hợp tác quốc tế cùng Airbus, Boeing,UNESCO ..…

Mỗi dự án đều phản ánh tầm nhìn phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu – kết hợp giữa trí tuệ doanh nhân Việt với chuẩn mực quốc tế, giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Bà từng chia sẻ: "Tôi không đo đếm thành công bằng tài sản, mà bằng những giá trị mình có thể để lại cho thế hệ sau."

Ngọn lửa cảm hứng cho thế hệ doanh nhân Việt

Ở Nguyễn Thị Phương Thảo, người ta nhìn thấy hình ảnh của một doanh nhân trí tuệ, bản lĩnh nhưng khiêm nhường, biết yêu thương con người và luôn hướng về Tổ quốc.

Bà đã chứng minh rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới bằng tri thức, niềm tin và khát vọng phụng sự.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, hành trình của bà không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là biểu tượng cho tinh thần doanh nhân Việt: kiên định, nhân ái, và luôn hướng về tương lai.

Khi nhắc đến Nguyễn Thị Phương Thảo, người ta không chỉ nghĩ đến một nữ tỷ phú, mà nghĩ đến một người phụ nữ Việt Nam với nụ cười điềm tĩnh, tấm lòng nhân hậu và ý chí kiên cường – người đã chứng minh rằng: thành công lớn nhất của doanh nhân không phải là tài sản, mà là khát vọng được cống hiến cho quê hương.