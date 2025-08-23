Ngày 22/8/2025, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), ngân hàng lớn nhất cả nước, nhằm cung cấp các gói vay mua xe cho khách hàng cá nhân thông qua hệ thống đại lý độc quyền. Thỏa thuận này hướng tới việc mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện và liền mạch trước thềm hãng chính thức ra mắt sản phẩm tại Ấn Độ.

Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ được tiếp cận nhiều giải pháp tài chính linh hoạt, bao gồm mức lãi suất hấp dẫn, lựa chọn trả góp thuận tiện, hỗ trợ tài chính lên đến 100% giá xe lăn bánh, ưu đãi độc quyền, và dịch vụ ưu tiên, áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast. Đại diện chuyên trách của SBI sẽ có mặt tại tất cả showroom VinFast để hỗ trợ trực tiếp, giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho đông đảo người tiêu dùng Ấn Độ.

Hợp tác này cho phép VinFast tận dụng mạng lưới gần 23.000 chi nhánh trải dài khắp Ấn Độ của SBI để tiếp cận khách hàng từ thành thị đến các thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là bước đi phù hợp với mục tiêu dài hạn của VinFast trong việc thúc đẩy xu hướng di chuyển bền vững tại Ấn Độ - một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Thỏa thuận cũng nêu bật cam kết của VinFast nhằm đơn giản hóa việc sở hữu xe điện cho khách hàng Ấn Độ. Thông qua các gói vay cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ thuận tiện, VinFast mong muốn mang đến cơ hội trải nghiệm xe điện cho nhiều người tiêu dùng hơn, trong bối cảnh phương tiện xanh đang nhanh chóng trở thành một phần tất yếu của tương lai giao thông tại quốc gia này.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, và ông Ajay Kumar Jha, Tổng Giám đốc - Khối Tín dụng Bán lẻ, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, chia sẻ:

“Hợp tác cùng Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ - ngân hàng quốc doanh lớn nhất và uy tín nhất quốc gia - là bước đi quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của VinFast tại Ấn Độ. Độ phủ rộng khắp và uy tín vượt trội của SBI, kết hợp cùng ải xe điện cao cấp của chúng tôi, sẽ giúp sản phẩm VinFast càng thêm dễ dàng đến được với khách hàng từ thành thị đến nông thôn. Hợp tác này không chỉ mang đến giải pháp tài chính thuận tiện, cạnh tranh mà còn mở rộng sự hiện diện của thương hiệu đến đông đảo người tiêu dùng, tạo nên hành trình sở hữu xe điện trọn vẹn và liền mạch”.

Ông G. S. Rana, Phó Giám đốc Điều hành, Khối Ngân hàng Bán lẻ & Bất động sản, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, cho biết:

“Khi xu hướng xe điện tăng tốc, việc tiếp cận nguồn tài chính sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi này. Hợp tác với VinFast không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các lựa chọn tín dụng thuận lợi cho dòng xe điện cao cấp của hãng, mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng danh mục xanh đạt 7,5% vào năm 2030. Với hơn 1,28 tỷ Rupee đã huy động từ nguồn tiền gửi xanh dành cho cho vay xe điện trong năm tài chính 2025, chúng tôi tin rằng những hợp tác như thế này sẽ trở thành chất xúc tác quan trọng để thúc đẩy Ấn Độ chuyển mình sang xu hướng di chuyển bền vững”.

Trong bối cảnh VinFast đang chuẩn bị ra mắt hai mẫu xe VF 6 và VF 7, thỏa thuận này tiếp tục khẳng định nỗ lực của hãng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc và đặt khách hàng làm trọng tâm tại Ấn Độ. Trước đó, VinFast cũng đã khánh thành nhà máy lắp ráp xe điện tại Tamil Nadu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường này.