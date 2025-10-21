Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-10-2025 - 11:24 AM | Thị trường chứng khoán

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho ra mắt dịch vụ taxi điện 7 chỗ cao cấp Xanh SM Limo

Xanh SM Limo là dịch vụ tiếp theo trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Ngày 21/10/2025, Nền tảng gọi xe thuần điện Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 7 chỗ cao cấp Xanh SM Limo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với 100% xe sử dụng là dòng VinFast Limo Green sang trọng, rộng rãi, mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái và tiện nghi cho khách hàng.

Xanh SM Limo là dịch vụ hướng đến nhóm khách hàng gia đình, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài và người dùng mong muốn một trải nghiệm di chuyển êm ái, tiện nghi, trong không gian thực sự thoải mái.

Toàn bộ xe thuộc Xanh SM Limo là dòng xe MPV 7 chỗ thuần điện mới, đang bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam - Limo Green. Xe được sơn màu ghi xám hoặc đen theo định vị cao cấp, dễ nhận diện và phân biệt với Xanh SM Car (xanh lục lam) và Xanh SM Premium (xanh lục lam phối ghi xám).

Bên cạnh không gian 7 chỗ rộng rãi, Limo Green được trang bị tiện nghi với màn hình trung tâm 10,1 inch, điều hòa tự động một vùng có cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, cùng hệ thống lọc không khí giúp khoang xe luôn thoáng sạch. Động cơ điện cầu trước công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm cho khả năng vận hành mạnh mẽ, tăng tốc ổn định kể cả khi đủ tải. Pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 450 km/lần sạc, thời gian sạc từ 10% đến 70% trong khoảng 30 phút giúp đảm bảo phục vụ hành khách trên những hành trình dài.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho ra mắt dịch vụ taxi điện 7 chỗ cao cấp Xanh SM Limo- Ảnh 1.

Ảnh: Xanh SM Limo sử dụng dòng xe MPV 7 chỗ VinFast Limo Green, sơn màu ghi xám hoặc đen theo định vị cao cấp

Cùng với việc vận hành êm ái và “3 không” – không phát thải, không mùi nhiên liệu, không tiếng ồn,  Xanh SM Limo còn đảm bảo chất lượng dịch vụ 5 sao thông qua đội ngũ tài xế được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những Bác Tài Xanh đã nhận được điểm đánh giá cao nhất về chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Toàn cầu Công ty GSM cho biết: “Xanh SM Limo không chỉ là một dịch vụ mới trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của chúng tôi , mà còn là một bước tiến trong cách người Việt Nam trải nghiệm hành trình di chuyển mỗi ngày. Thông qua Xanh SM Limo, chúng tôi muốn tạo ra một chuẩn mực dịch vụ mới, nơi công nghệ, sự tinh tế và bản sắc văn hóa Việt cùng hội tụ trên từng chuyến xe. Chúng tôi cũng sẽ sớm lan tỏa trải nghiệm di chuyển cao cấp này ra khu vực và thế giới, khẳng định năng lực và khát vọng tiên phong của thương hiệuViệt trên bản đồ giao thông xanh toàn cầu” .

Xanh SM Limo là dịch vụ tiếp theo trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện Xanh SM, với các lựa chọn gồm taxi 4 chỗ (Xanh SM Car, Xanh SM Premium), taxi sân bay (Xanh SM Airport), xe hai bánh (Xanh SM Bike), giao hàng (Xanh SM Express), giao đồ ăn (Xanh SM Ngon).

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

