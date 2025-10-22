Theo đó, Bất động sản Hưng Long sẽ chuyển quyền sở hữu toàn bộ 243,46 triệu cổ phiếu VIC sang VinSpeed do VinSpeed nhận sáp nhập Bất động sản Hưng Long.

Sau giao dịch, VinSpeed sẽ sở hữu 379,1 triệu cổ phiếu của Vingroup, tỷ lệ sổ hữu 9,77%.

Bất động sản Hưng Long trước kia là Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản VMI, được thành lập tháng 10/2022, tức cách đây đúng 3 năm.

Về phía VinSpeed, công ty này được thành lập từ tháng 5/2025, trụ sở tại tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, TP.Hà Nội. Lĩnh vực chính của doanh nghiệp này là xây dựng công trình đường sắt.

Vốn điều lệ của Vinspeed khi thành lập là 6.000 tỷ đồng, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, sở hữu 51% cổ phần. Đến nay, công ty dã tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 5 vừa qua, VinSpeed đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư hơn 1,5 triệu tỷ đồng (khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đề xuất của VinSpeed, công ty chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

80% số còn lại (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng), VinSpeed đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.



