Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) thông báo 13/1/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Ngày chi trả cổ tức dự kiến vào 12/2/2026. Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco sẽ phải chi khoảng 2.570 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, công ty mẹ là Vietnam Beverage, thành viên Thaibev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, sẽ “bỏ túi” gần 1.375 tỷ đồng cổ tức nhờ sở hữu 53,59% vốn. Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% vốn, cũng sẽ thu hơn 920 tỷ đồng.

Sabeco là một trong số ít doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức hào phóng suốt gần một thập kỷ qua. Từ năm 2016 đến nay, công ty chưa từng gián đoạn chi trả bằng tiền mặt, bất kể biến động thị trường hay khủng hoảng do COVID-19. Cổ tức mỗi năm đều dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/cổ phiếu.

Gần nhất, hồi cuối tháng 7 vừa qua, Sabeco đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2024 tỷ lệ 30%, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt đã chi trả năm 2024 lên 50%, tương ứng chi hơn 6.400 tỷ.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2025, doanh thu thuần của Sabeco đạt 6.437 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại tăng trưởng gần 22%, đạt 1.361 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của doanh nghiệp này trong 13 quý gần đây.

Sự tăng trưởng lợi nhuận này đến từ việc kiểm soát giá vốn đặc biệt hiệu quả. Dù doanh thu giảm, giá vốn hàng bán trong quý lại giảm tới 25% (xuống 4.050 tỷ đồng), giúp lợi nhuận gộp của Sabeco tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 2.386 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 19.052 tỷ đồng, giảm 17% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ gần như đi ngang, đạt 3.361 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Sabeco đạt 31.335 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 1.744 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm, chủ yếu nhờ giảm tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm.

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn vẫn duy trì ở mức rất cao, chiếm tới 64% tổng tài sản, với giá trị 20.027 tỷ đồng. Khoản lãi tiền gửi trong 9 tháng mang về cho công ty 741 tỷ đồng, tương đương thu nhập bình quân hơn 2,7 tỷ đồng mỗi ngày.