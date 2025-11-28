Tỷ phú xe điện gây bất ngờ bởi lối sống giản dị: Dùng đồ cũ, tự chụp mẫu để tiết kiệm phí thuê người

Li Xiang, nhà sáng lập kiêm CEO của hãng xe điện Li Auto – một trong những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường xe năng lượng mới của Trung Quốc – từ lâu đã gây chú ý không chỉ bởi chiến lược kinh doanh mà còn bởi lối sống tiết kiệm đến mức đi ngược lại hình ảnh quen thuộc của giới tỷ phú công nghệ. Trong khi các đối thủ trong ngành như BYD hay các công ty startup công nghệ thường phô diễn sự giàu có bằng biệt thự, siêu xe hay phong cách sống xa hoa, Li Xiang lại được báo chí quốc tế miêu tả là “người theo chủ nghĩa tối giản đến cực đoan.”

Các bài viết trên SCMP cho biết Li Xiang hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện sang trọng, ít khi tiêu tiền cho sở thích cá nhân và hầu như không có thói quen mua sắm xa xỉ. Trong một bài phát biểu nội bộ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, Li thẳng thắn nói rằng bản thân không bao giờ mua hàng hiệu và cũng không tin vào việc tích trữ đồ đắt tiền.

Ông cho rằng những thứ xa xỉ không giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, thậm chí có thể làm giảm sự tập trung. Chính vì thế, tủ quần áo của vị tỷ phú công nghệ này thường chỉ gồm vài bộ đồ giống nhau – phong cách làm việc thực dụng khiến nhiều người liên tưởng đến Steve Jobs hay Mark Zuckerberg.

Gần đây, video ghi cảnh vợ chồng tỷ phú Li Xiang xuất hiện tại một cửa hàng thu mua đồ điện tử cũ ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh gây xôn xao mạng xã hội. Trong video, Li Xiang, 44 tuổi và vợ Wang Lei ăn mặc giản dị, không có trợ lý hay vệ sĩ đi kèm. Trong khi vợ trao đổi với nhân viên cửa hàng để bán lại những chiếc điện thoại cũ, vị tỷ phú ngồi yên trên ghế chờ.

Đây không phải lần đầu Li Xiang gây bất ngờ vì lối sống bình dân. Nửa tháng trước, ông bị bắt gặp đi siêu thị Sam’s Club một mình. Hình ảnh vị chủ tịch một tay đẩy xe hàng chất đầy đồ, tay kia liên tục gõ điện thoại xử lý công việc được thảo luận sôi nổi. Ông thậm chí còn tự làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo để tiết kiệm chi phí thuê sao hạng A.﻿

Lối sống tiết kiệm đó không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là một phần trong triết lý vận hành của Li Auto. Đối với Li Xiang, việc kiểm soát chi tiêu khắt khe là nền tảng giúp công ty có thể đứng vững trong một ngành đốt tiền mạnh như xe điện.

Báo chí từng dẫn lại quan điểm của ông rằng giai đoạn phát triển của thị trường xe điện Trung Quốc không cho phép các công ty sa đà vào sự lãng phí: “Tiền mặt là oxy. Hết oxy thì bạn không thể sống sót.” Cách tư duy này thể hiện rõ trong chiến lược kinh doanh của Li Auto: tăng trưởng có kiểm soát, ưu tiên dòng tiền dương và không chạy theo cuộc đua mạo hiểm “đốt tiền để chiếm thị phần” như nhiều công ty xe điện khác.

Nhân viên của Li Auto trong nhiều bài phỏng vấn cũng mô tả Li Xiang là người cực kỳ nghiêm túc với từng đồng chi phí. Ông yêu cầu các bộ phận trình bày rõ ràng lý do của mọi khoản đầu tư, kể cả những khoản nhỏ. Theo SCMP, Li từng từ chối chi ngân sách cho một buổi liên hoan được đề xuất bởi một nhóm nhân viên, nói rằng “công ty nên giữ tiền để làm sản phẩm tốt hơn”. Điều này đôi khi khiến ông bị xem là khắt khe, nhưng chính sự khắt khe đó lại giúp Li Auto trở thành một trong số ít hãng xe năng lượng mới tại Trung Quốc có lợi nhuận ổn định trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt.

Được biết, Li Xiang dành phần lớn thời gian cho công việc, nghiên cứu công nghệ và chiến lược sản phẩm. SCMP cho biết ông thường chỉ ngủ 5–6 tiếng mỗi đêm, dành thời gian còn lại để theo dõi dữ liệu vận hành và góp ý trực tiếp cho đội ngũ kỹ thuật. Đối với Li, sự tiết kiệm không phải là sự keo kiệt, mà là cách duy trì kỷ luật để tập trung tối đa cho mục tiêu lớn hơn – đưa Li Auto trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành xe thông minh.

Trong một buổi chia sẻ được nhiều báo quốc tế trích dẫn, Li Xiang nói rằng thành công của doanh nghiệp “không đến từ sự xa hoa của người lãnh đạo, mà đến từ khả năng giải quyết vấn đề của cả tổ chức”. Chính tư duy đó đã tạo ra một hình ảnh trái ngược: một tỷ phú công nghệ kín tiếng, không khoe của, nhưng lại dẫn dắt một trong những công ty được định giá hàng chục tỷ USD trong ngành xe điện Trung Quốc.

