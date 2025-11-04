U40 bỏ việc, khởi nghiệp đi bán áo với số vốn 50.000 USD, người đàn ông đạt được thành công ngoài mong đợi

Năm 2014, lần đầu tiên mẫu áo khoác Norwegian Wool được giao đến căn hộ tại The Bronx, New York của Michael Berkowitz - nhà sáng lập kiêm CEO của thương hiệu thời trang mới thành lập lúc bấy giờ.

Vì cần thử nghiệm chiếc áo khoác len dài chống thấm nước, Berkowitz đã mang nó đến một siêu thị ở West Harlem. Anh nhớ lại mình đã phải “đi đi lại lại 30 phút phía tủ đông” để đánh giá độ ấm của lớp lót. Kết quả nhận được là gương mặt lạnh ngắt của Berkowitz, nhưng cơ thể thì hoàn toàn ấm áp.

Vào thời điểm đó, Berkowitz là một nhà kinh doanh với hy vọng khởi nghiệp. Ngày nay, thương hiệu áo khoác Norwegian Wool của anh đã được nhiều tỷ phú, diễn viên, chính trị gia,... lựa chọn. Năm 2024, thương hiệu may mặc này đã có lãi, và luôn duy trì được điều đó trong 7-8 năm qua.

Ngoài thông tin trên, Berkowitz từ chối chia sẻ các thông tin tài chính khác, với lý đó là áp lực cạnh tranh. Anh cho biết thêm sản phẩm của công ty hiện được bán tại hơn 100 cửa hàng trên toàn thế giới, bao gồm Saks Fifth Avenue, Bloomingdales, Nordstrom và cửa hàng bán lẻ của Norwegian Wool tại New York.

Sức hấp dẫn của thương hiệu một phần đến từ kiểu dáng, một phần đến từ chức năng. Berkowitz cho biết giới tài phiệt thường được kỳ vọng sẽ ăn mặc theo một phong cách nhất định, nhưng những chiếc áo khoác len Ý cổ điển mà hầu hết họ mặc không được thiết kế cho thời tiết dưới 4 độ C.

Áo khoác Euro Coats dài là dòng bán chạy nhất của Norwegian Wool hiện có giá dao động từ 1.545-2.945 USD/chiếc, tùy thuộc vào loại len được sử dụng.

Thương hiệu này cũng bán các kiểu dáng và độ dài khác nhau, bao gồm áo khoác blazer, áo khoác thể thao, áo mưa và áo khoác trượt tuyết, cùng nhiều lựa chọn áo khoác mùa đông và phụ kiện cho cả nam và nữ. Ước tính tới hiện tại có khoảng 40 tỷ phú đã mua áo khoác Norwegian Wool, Berkowitz chia sẻ.

Phòng trưng bày của Norwegian Wool, tọa lạc tại khu Midtown của New York (Ảnh: CNBC)

Năm 2013, lần đầu tiên Berkowitz nảy ra ý tưởng về Norwegian Wool khi đang run rẩy trên sân ga tàu điện ngầm, với suy nghĩ cần một chiếc áo khoác đẹp, có thể mặc đi làm, mà thực sự giữ ấm được.

Sau khi nghiên cứu, anh đã xác định ra rằng: nhiều chiếc áo khoác thời trang được thiết kế ở Ý, nơi không khí hiếm khi đóng băng. Ví dụ, nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Florence là khoảng 4 độ C, cao hơn so với -1 độ C ở New York và -4 độ C ở Chicago.

Berkowitz đã mất nhiều tháng bay sang Ý và quay lại để gặp gỡ và thuyết phục các chủ nhà máy sản xuất. Cuối cùng, anh đã chi 250.000 USD, trong đó 50.000 USD tiền túi của mình và 200.000 USD tiền đầu tư từ cựu giám đốc tài chính của công ty, để lấy mẫu thử nghiệm và đặt hàng 200 chiếc áo khoác đầu tiên.

Sau đó, vào mỗi buổi tối cuối tuần và những ngày nghỉ, Berkowitz sẽ mang những chiếc áo khoác đó đến các cửa hàng xa xỉ trên khắp nước Mỹ để giới thiệu sản phẩm. Anh thường chào hàng trực tiếp với các nhân viên bán hàng, những người hiểu rõ nỗi trăn trở chung của khách hàng là muốn vừa ấm áp vừa trông thật đẹp trong một chiếc áo khoác sang trọng.

Trong vòng 3 tháng đó, Berkowitz đã bán hết 200 chiếc áo khoác và quyết định nghỉ việc vào đầu năm 2015.

Năm 2017, Berkowitz đã có được hợp đồng hợp tác đầu tiên để bán sản phẩm tại một cửa hàng bách hóa lớn. Năm 2018, Norwegian Wool tham gia vào hai vòng gọi vốn, cả hai đều là những thương vụ 7 con số với các nhà đầu tư tư nhân, anh cho biết.

Theo giám đốc trang phục phim “Succession” mùa 3 của HBO, Jon Schwartz, áo khoác Norwegian Wool thường đắt hơn áo khoác parka Canada Goose, và rẻ hơn áo khoác cashmere Loro Piana. Tuy nhiên, chất lượng lại rất tuyệt vời. Ông đánh giá áo của Norwegian Wool mang lại cảm giác như “nhúng tay vào bơ ấm”.

Đối với Berkowitz, giấc mơ của anh dành cho Norwegian Wool là sẽ có được danh tiếng giống như xe Range Rover, tức là nổi tiếng toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa phong cách và tính năng. Anh dự định bổ sung thêm nhiều dòng sản phẩm, đầu tư vào tiếp thị và tổ chức các sự kiện bán lẻ pop-up để nâng cao khả năng hiển thị của thương hiệu.

Với tư cách là một người nằm trong nhóm đối tượng mục tiêu của Norwegian Wool - những doanh nhân muốn gây ấn tượng bằng vẻ ngoài trong mùa đông lạnh giá, Berkowitz vẫn tự mình thử nghiệm nhiều mẫu sản phẩm của công ty, như trang bị chiếc áo khoác parka chưa ra mắt cho chuyến đi trượt tuyết ở dãy Alps, hay mang một mẫu áo khoác tre đến Paris để kiểm tra xem nó có bị nhăn và xù lông.

“Tôi thử nghiệm sản phẩm ngay tại văn phòng ở khu Midtown hoặc trong kỳ nghỉ ở dãy Alps. Không quan trọng là nó ở đâu, quan trọng là tôi mặc nó như thế nào. Nó phải đại diện cho cách khách hàng của chúng tôi sẽ mặc nó”, Berkowitz chia sẻ.

Theo: CNBC