UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

No Va Thảo Điền

Theo Quyết định số 438/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty TNHH No Va Thảo Điền (No Va Thảo Điền; trụ sở chính: số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không CBTT bất thường nội dung "phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc" theo văn bản số 446/2023/CV-TVSI ngày 13/3/2023 thông báo vi phạm của trái phiếu NTDCH2227001 của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và văn bản số 802/2023/TB-TVSI ngày 11/5/2023 của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt về kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu.

No Va Thảo Điền cũng CBTT không đúng thời hạn đối với: Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NTDCH2227001 (ngày công bố thông tin theo quy định 31/8/2024); về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NTDCH2227001 bằng quyền tài sản; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 402/QĐ-XPHC ngày 8/10/2024 của UBCKNN.

No Va Thảo Điền là công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE). Tính đến ngày 30/9/2025, Novaland đang sở hữu 99,99% vốn tại No Va Thảo Điền.

PETROCONs

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) đã bị xử phạt 202,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, PETROCONs bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo BCTC hợp nhất năm 2023, 2024 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, trong năm 2023, 2024, 6 tháng đầu năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với một số tổ chức có liên quan của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) - cổ đông lớn của PETROCONs; tuy nhiên, các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT công ty thông qua.

Ngoài ra, PETROCONs còn bị phạt 65 triệu đồng công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2024, 2025 theo mẫu quy định.

Chứng khoán Vina

Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Vina số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chứng khoán Vina không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023, năm 2024 về phòng, chống rửa tiền đến Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Công ty báo cáo không đúng thời hạn đến UBCKNN đối với các tài liệu sau: Báo cáo quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2024, Báo cáo tình hình hoạt động tháng của Công ty chứng khoán tháng 6/2024.

FLC Stone

Theo Quyết định số 441/QĐ-XPHC của UBCKNN, Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các báo cáo: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III, quý IV/2023, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2024, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, quý II năm 2025, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, HNX và trang thông tin điện tử của Công ty: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.