UBCKNN xử phạt một công ty chứng khoán do hàng loạt vi phạm

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Cụ thể, ACBS bị phạt 275 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ .

Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu ngày 23/7/2024 và ngày 21/8/2024 đối với Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam năm 2024 (do Công ty tư vấn hồ sơ chào bán) có nội dung không đầy đủ như sau:

Tại khoản 1.0 Mục IV Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành không nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ACBS còn bị phạt tiền 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật . Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2025, Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.

Như vậy, ACBS bị phạt tổng số tiền 340 triệu đồng.

Về hoạt động kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.356 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2024. Trong kỳ chi phí hoạt động tăng gấp đôi lên mức 2.295 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế ACBS ghi nhận hơn 910 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, ACBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.350 tỷ đồng, tăng trên 60% so với thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã thực hiện được 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2025, quy mô tài sản của ACBS ở mức 39.430 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 16.266 tỷ đồng, gấp 1,87 lần so với đầu năm và tăng 4.800 tỷ đồng sau một quý, chủ yếu là cho vay margin.