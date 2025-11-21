UBND Hà Nội thoái toàn bộ vốn Giày Thượng Đình, dự thu ít nhất 130 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố cuộc đấu giá 6.385.867 cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình (mã: GTD) do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu. Đây là toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này, tương ứng 68,67% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Như vậy nếu thành công đấu giá toàn bộ lô cổ phần, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 16/12/2025. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

Giày Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Doanh nghiệp được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần kể từ ngày 19/7/2016. Hiện 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD.

Cổ phiếu GTD thuộc diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Trong 2 phiên gần nhất, thị giá GTD đã tăng kịch trần, hiện đã đạt mức 15.100 đồng/cp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Giày Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Giày Thượng Đình báo lỗ ròng gần 13 tỷ đồng trong năm 2024, gấp 2,6 lần mức lỗ ròng 5 tỷ đồng của năm 2023. Lỗ lũy kế tính đến 31/12/2024 ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5% so với đầu năm, xuống còn hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, chiếm gần 43% tổng tài sản là tài sản cố định hữu hình; hàng tồn kho ghi nhận 38 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức 94 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ghi nhận gần 29 tỷ.

Cũng tại báo cáo kiểm toán năm 2024, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ công ty có một số khoản công nợ phải thu tồn đọng. Ngoài ra, kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh đối với khoản nợ ngắn hạn. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, công ty có kết quả kinh doanh lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 13 tỷ đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Theo đơn vị kiểm toán, những điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trong năm 2025 này, Giày Thượng Đình cho biết sẽ đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu trong nước, bên cạnh đó là tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, nhất là đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác. Công ty cũng muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu.

Doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất 700.000-900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Doanh thu và thu nhập khác mục tiêu đạt 100 tỷ, theo đó Giày Thượng Đình dự kiến thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.