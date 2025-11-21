UBND TP Hà Nội thoái vốn khỏi một doanh nghiệp gần 70 năm tuổi

Đây là doanh nghiệp có thương hiệu vang bóng một thời ở Việt Nam,. Ảnh: GTD

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại CTCP Giầy Thượng Đình (GTD). Theo đó, số lượng bán đấu giá là hơn 6,38 triệu cổ phần, tương ứng với 68.67%, bằng với toàn bộ vốn của UBND TP Hà Nội tại doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm sẽ là 20.500 đồng một cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng. Thời gian đấu giá dự kiến là vào sáng 16/12/2025. Đối tượng tham gia của dự án là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

Thương hiệu giày vàng bóng một thời của Việt Nam

Một trong những mẫu giày Thượng Đình đã gắn bó với nhiều thế hệ khách hàng Việt Nam. Ảnh: GTD

Giầy Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần, được thành lập từ năm 1957. Doanh nghiệp này ban đầu chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Giầy Thượng Đình hiện sở hữu khu đất vàng có diện tích hơn 36.100m2 ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.﻿

Những sản phẩm của doanh nghiệp đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU kể từ những năm 1985. Đến đầu thập niên 90, thương hiệu giày Thượng Đình gần như giữ vị thế độc tôn. Trên thực tế, hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở nên thân thuộc với nhiều người Việt Nam.

Thế nhưng, khi mặt hàng giày dép của một số nước lân cận xuất hiện ngày càng nhiều, giày Thượng Đình không còn thời hoàng kim, đặc biệt là tại các thành phố lớn, vì không theo kịp thị hiếu người dùng.

Giầy Thượng Đình được chuyển đổi thành CTCP kể từ ngày 19/7/2016. Hiện nay, 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM, với mã chứng khoán là GTD.

Trên thực tế, cổ phiếu GTD thuộc diện cảnh báo vì báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Trong 2 phiên gần nhất, thị giá GTD đã tăng kịch trần, và hiện đã đạt mức 15.100 đồng/cp, tăng hơn 54% so với hồi đầu năm, nhưng vẫn còn cách mức đỉnh hồi cuối tháng 9 khoảng 32%.

Trong khoảng 10 năm gần đây, Giầy Thượng Đình chỉ có lãi trong 3 năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Giầy Thượng Đình báo lỗ ròng gần 13 tỷ đồng trong năm 2024, tức là gấp 2,6 lần mức lỗ ròng 5 tỷ đồng của năm 2023. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2024, lỗ lũy kế ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình giảm 5% so với đầu năm, xuống còn hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hữu hình chiếm gần 43% tổng tài sản, hàng tồn kho ghi nhận 38 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản. Đáng chú ý, bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức 94 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Cùng thời điểm trên, vay và nợ thuê tài chính ghi nhận gần 29 tỷ.

Ban lãnh đạo cho biết, doanh nghiệp đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh và lạm phát trên thế giới khiến đơn hàng không ổn định. Ở thị trường nội địa, mặc dù công ty mở thêm kênh bán hàng online, tìm kiếm khách đặt hàng mới, có chính sách kích cầu, nhưng tiêu thụ giảm 14,5%.

Trong năm 2025, Giầy Thượng Đình cho biết sẽ đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu trong nước, đồng thời tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, đặc biệ là đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu.

Doanh nghiệp này lên kế hoạch sản xuất từ 700.000 - 900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, Giầy Thượng Đình đặt ra mục tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 100 tỷ. Nếu thành công, doanh nghiệp dự kiến thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.