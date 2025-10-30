UBND TP HCM: Dự án đường Lương Định Của không được chậm thêm!

UBND TP HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định).

Công trình giao thông trọng điểm này đã kéo dài gần một thập kỷ, gây nhiều bức xúc cho người dân khu vực.

Các sở, ngành phải rà soát dự án đường Lương Định Của báo cáo UBND TP HCM trước 31-10

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng phải sớm có ý kiến đối với báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), hoàn thành trước ngày 31-10.

Ban Giao thông được giao hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, bổ sung nội dung chi phí bồi thường khoảng 2,2 ha và điều chỉnh lại thời gian thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công và tiến độ chung của thành phố.

Liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xử lý dứt điểm những tồn đọng tại khu đất 22.012 m² thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú – khu vực đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công đoạn đường còn lại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục và báo cáo trước ngày 31-10, tuyệt đối không để chậm trễ thêm.

Cùng với đó, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát kỹ cơ sở pháp lý, làm rõ thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh diện tích đất của nhà đầu tư và quy trình thu hồi, giao đất.

Trên cơ sở đó, các sở phải tham mưu, đề xuất và hoàn thiện dự thảo văn bản của UBND thành phố để báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh ranh giới dự án Khu đô thị phát triển An Phú.

Dự án xây dựng, mở rộng đường Lương Định Của có chiều dài 2,3 km, tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2015 với mục tiêu mở rộng tuyến đường hiện hữu lên 30 m, quy mô 4 làn xe.

Công trình được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nút giao Nguyễn Hoàng đến vòng xoay Trần Não (đã hoàn thành và thông xe ngày 26-1-2024); giai đoạn 2 từ nút giao Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú vẫn đang gặp nhiều vướng mắc.

Hiện nay, phần mở rộng đoạn từ nút giao An Phú đến đường Nguyễn Hoàng (phía phải tuyến) chưa thể triển khai do chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên diện tích 22.012 m² thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú, liên quan đến 65 hộ dân bị ảnh hưởng. Việc chậm trễ này đang khiến dự án đội vốn, kéo dài thời gian hoàn thành và ảnh hưởng đến giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM.