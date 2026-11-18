UBND xã Kim Anh thông báo thu hồi đất
Trong phạm vi dự án Giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12, tại thôn Phú Sơn, xã Kim Anh (trước đây là thôn Thanh Sơn, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) có nhiều thửa đất chưa giao được thông báo thu hồi đất do chưa xác định được người đang sử dụng đất, tài sản trên đất.
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản hoặc quyền lợi liên quan khẩn trương liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh để nhận thông báo thu hồi đất và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.
Địa chỉ liên hệ trực tiếp: Số 38 đường Mỹ Linh, thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh, hoặc gọi:
- Ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án; số ĐT: 0979010618;
- Chuyên viên Dương Quang Minh; số ĐT: 0834575588;
- Chuyên viên Dương Thanh Sơn; số ĐT: 0912171089.
Các tổ chức, cá nhân liên quan biết thông tin này khẩn trương phối hợp thực hiện.
Các Thông báo thu hồi đất đã được UBND xã Kim Anh đăng tải, niêm yết theo quy định. Chi tiết xem tại đây.
Hoặc truy cập: https://kimanh.hanoi.gov.vn để biết thêm chi tiết.
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