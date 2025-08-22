Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, hai nước thuộc Liên minh châu Âu bị ảnh hưởng

22-08-2025 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Nguồn cung cấp dầu từ Nga đến Hungary và Slovakia có thể bị đình chỉ ít nhất 5 ngày sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào một cơ sở của Nga, Reuters đưa tin ngày 22/8.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, hai nước thuộc Liên minh châu Âu bị ảnh hưởng- Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha (tỉnh Bryansk, Nga) ngày 21/8. (Ảnh: Reuters)

Nga và Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong vài tuần qua, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tối 21/8, quân đội Ukraine xác nhận đã một lần nữa tấn công trạm bơm dầu Unecha, một bộ phận quan trọng trong hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga đến châu Âu.

Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, đã đăng một video trên Telegram cho thấy đám cháy lớn tại một cơ sở có nhiều bồn chứa nhiên liệu.

Thống đốc tỉnh Bryansk (Nga) Alexander Bogomaz cho biết ngày 22/8 rằng một cơ sở năng lượng tại Unecha đã bốc cháy do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Cuộc tấn công đánh dấu lần thứ hai trong tuần này nguồn cung dầu từ Nga đến Hungary và Slovakia bị cắt giảm.

Chính phủ Hungary và Slovakia đã viết thư gửi Ủy ban Điều hành Châu Âu ngày 22/8, nói rằng cuộc tấn công của Ukraine có thể khiến họ không thể nhập khẩu dầu Nga trong ít nhất 5 ngày, đồng thời kêu gọi cơ quan này đảm bảo an ninh nguồn cung.

“Thực tế về mặt địa lý và vật lý là nếu không có đường ống này, việc đảm bảo nguồn cung cho chúng tôi là không thể”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto và Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cho biết trong bức thư.

Liên minh châu Âu (EU) đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào năm 2022 và đang tìm cách loại bỏ dần dầu khí Nga vào cuối năm 2027.

Tuy nhiên, các thành viên EU là Slovakia và Hungary phản đối việc này, cho rằng nền kinh tế của họ phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Hai nước cũng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga mà Ukraine cho là rất quan trọng để thúc đẩy Mátxcơva hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Đường ống Druzhba thời Liên Xô chạy qua Belarus và Ukraine, vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến Đức, cũng như từ Nga đến Hungary và Slovakia. Đức cho biết nguồn cung dầu từ Kazakhstan của họ không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mới nhất.

