Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine tiến hành cuộc tập kích máy bay không người lái lớn nhất vào Nga

| | Tài chính quốc tế

Lực lượng Ukraine đã phóng hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) vào Nga trong đêm ngày 19 rạng sáng 20/9, bao gồm hàng trăm chiếc nhắm vào Mátxcơva, đúng thời điểm Nga đang kết thúc ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu ở Mátxcơva ngày 20/9. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine, với hơn 1.600 chiếc bị bắn hạ trên khắp các tuyến phòng thủ

Trong đó, 450 máy bay không người lái đã bị đánh chặn khi đang trên đường tới thủ đô Nga.

Thị trưởng Sobyanin mô tả đợt tấn công bằng máy bay không người lái này là cuộc tấn công "lớn nhất từ trước đến nay" nhắm vào thủ đô Nga, đồng thời cho biết một nhà máy lọc dầu tại Mátxcơva đã bị hư hại.

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ tại Mátxcơva và nhìn thấy những cột khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Mátxcơva. Mức độ thiệt hại đối với cơ sở này hiện chưa được xác định cụ thể.

Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công này.

Ông Sobyanin nhận định rằng cuộc tấn công "chưa từng có tiền lệ" này là một nỗ lực nhằm phá hoại cuộc bầu cử. “Nhưng đối phương đã thất bại”, ông nói.

Cuộc bỏ phiếu đang diễn ra tại Nga là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của đất nước trong thời chiến.

Nga cũng tổ chức bỏ phiếu tại bốn khu vực mà Mátxcơva đã sáp nhập nhưng Ukraine không công nhận.

Ngày 19/9, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực thủ đô Kiev của Ukraine, khiến 31 địa điểm bị hư hại.

Trong đó, quận Fastiv ở phía tây nam chịu thiệt hại nặng nề nhất với 24 địa điểm bị tấn công, bao gồm các tòa nhà công nghiệp và công trình hạ tầng, doanh nghiệp cùng nhiều phương tiện.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những “con rắn” khổng lồ vắt mình giữa các lục địa và cuộc chiến mới khai mào dưới đáy các đại dương

Những “con rắn” khổng lồ vắt mình giữa các lục địa và cuộc chiến mới khai mào dưới đáy các đại dương Nổi bật

Phát hiện 2 cây cột điện cao hơn tòa nhà Keangnam tới 40m: Tổng trọng lượng 13.000 tấn, đảm trách nhiệm vụ độc nhất vô nhị

Phát hiện 2 cây cột điện cao hơn tòa nhà Keangnam tới 40m: Tổng trọng lượng 13.000 tấn, đảm trách nhiệm vụ độc nhất vô nhị Nổi bật

Di dời 50.000 người để xây siêu công trình trên 1.300 mét, có hồ chứa 13,3 tỷ mét khối, đập thuỷ điện cao gần gấp đôi đập Tam Hiệp đã thành hình

Di dời 50.000 người để xây siêu công trình trên 1.300 mét, có hồ chứa 13,3 tỷ mét khối, đập thuỷ điện cao gần gấp đôi đập Tam Hiệp đã thành hình

18:40 , 20/09/2026
Tàu ngầm Đức chìm hơn 80 năm đe dọa rò rỉ hàng chục tấn thủy ngân

Tàu ngầm Đức chìm hơn 80 năm đe dọa rò rỉ hàng chục tấn thủy ngân

17:20 , 20/09/2026
'Kỷ nguyên săn lùng máy bay F-35 của Mỹ đã bắt đầu'

'Kỷ nguyên săn lùng máy bay F-35 của Mỹ đã bắt đầu'

16:05 , 20/09/2026
Hồ sơ vụ cướp ở sân bay gây rúng động

Hồ sơ vụ cướp ở sân bay gây rúng động

15:23 , 20/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên