Ultherapy Prime & Golden Record Award: Hội tụ những tên tuổi đầu ngành da liễu thẩm mỹ

Lãnh đạo cấp cao của Merz Aesthetics có mặt tại Sự kiện Ultherapy Prime & Golden Record Award Vietnam 2025 (từ trái qua: Mr Victor Liew – Giám đốc khu vực, Mr Raymond Ong – Chủ tịch khu vực, Bác sĩ Tingsong Lim – Global KOL, Ms Racheal How – Giám đốc marketing và Ms Kathlea Newland – Giám đốc lâm sàng)

Chủ tọa - Bác sĩ Tingsong Lim (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia đầu ngành da liễu thẩm mỹ thảo luận về Ultherapy Prime.

Không chỉ đánh dấu sự ra mắt của thế hệ công nghệ nâng cơ tiên tiến nhất – Ultherapy Prime, sự kiện còn là dịp hiếm hoi để giới thẩm mỹ y khoa trong nước được gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi trực tiếp cùng hơn 13 chuyên gia, bác sĩ da liễu – thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, trong đó đặc biệt là Bác sĩ Tingsong Lim – gương mặt tiêu biểu của y học thẩm mỹ châu Á, người đảm nhiệm vai trò Chủ tọa chương trình.

Chủ tọa – PGS. TS. Bs. Lê Ngọc Diệp (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia đầu ngành da liễu thẩm mỹ thảo luận về Ultherapy Prime.

Được mệnh danh là một trong những tên tuổi uy tín và ảnh hưởng nhất của ngành thẩm mỹ hiện đại, Bác sĩ Tingsong Lim – tác giả khái niệm "Facial Overfilled Syndrome" – đã gây tiếng vang toàn cầu nhờ những cống hiến không ngừng cho sự an toàn và vẻ đẹp hài hòa trong điều trị thẩm mỹ. Ông là diễn giả quốc tế giàu kinh nghiệm, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực thẩm mỹ khuôn mặt & cơ thể, filler, rối loạn sắc tố, công nghệ laser và y học tái tạo. Sự xuất hiện của ông tại Việt Nam lần này không chỉ mang đến kiến thức cập nhật và góc nhìn toàn cầu, mà còn là cơ hội để các bác sĩ trong nước tiếp cận những tiêu chuẩn điều trị mới nhất đang được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển.

Bên cạnh sự xuất hiện của Chủ tọa Tingsong Lim, chương trình còn quy tụ đông đảo bác sĩ, chuyên gia hàng đầu Việt Nam – những gương mặt đã khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ nội khoa, sẽ đóng vai trò báo cáo viên, chia sẻ các đề tài chuyên sâu xoay quanh nâng cơ, trẻ hóa và tối ưu hiệu quả điều trị không xâm lấn. Sự hội tụ này biến Ultherapy Prime Launching không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm, mà còn là một diễn đàn khoa học uy tín, nơi các kiến thức mới nhất được cập nhật, phân tích và thảo luận, giúp nâng tầm thực hành lâm sàng trong nước lên chuẩn mực quốc tế.

Ultherapy Prime là minh chứng cho khát vọng nâng tầm trải nghiệm thẩm mỹ: chính xác hơn, hiệu quả hơn, thoải mái hơn, nhưng vẫn giữ trọn triết lý của Merz Aesthetics – tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và an toàn. Công nghệ này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong xu hướng trẻ hóa không phẫu thuật.

Bên cạnh phần ra mắt Ultherapy Prime, Golden Record Award là hoạt động vinh danh những đối tác xuất sắc, có đóng góp nổi bật cho ngành thẩm mỹ Việt Nam. Giải thưởng không chỉ đánh giá dựa trên số lượng ca điều trị thành công mà còn xét đến đạo đức nghề nghiệp, chuẩn y khoa và đóng góp cộng đồng.

Trong hệ sinh thái Merz Aesthetics, Golden Record Award được xem như "huy chương danh dự", là thước đo uy tín mà nhiều bác sĩ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á mong muốn đạt được.

Công nghệ Ultherapy Prime chính thức ra mắt.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường thẩm mỹ nhanh nhất châu Á, với mức tăng trưởng trung bình 10–15% mỗi năm (theo số liệu ngành năm 2024). Điều này đặt ra yêu cầu vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa cập nhật công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.

Ultherapy Prime Launching & Golden Record Award 2025 không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà còn là nền tảng kết nối giữa các chuyên gia, giúp chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra tiêu chuẩn mới cho thị trường.

