Unfold Club: Làm việc thông minh, quyết định nhanh - Bí quyết cùng Galaxy Z Fold7 của doanh nhân Phạm Sơn Tùng

Trong bài viết này, doanh nhân Phạm Sơn Tùng kể lại những kinh nghiệm được đúc kết từ trải nghiệm thực tế và quá trình quản lý vận hành trong môi trường áp lực cao liên tục.

Dẫn dắt nhiều vai trò cùng lúc - từ Giám đốc Chiến lược tại nền tảng healthtech đến cố vấn đầu tư và quản lý vận hành doanh nghiệp - anh Phạm Sơn Tùng (Nikko Tùng) luôn tìm kiếm những công cụ có thể theo kịp nhịp làm việc của mình. Galaxy Z Fold7 không chỉ là một thiết bị di động, mà còn là "trợ lý đa nhiệm" giúp anh quản lý công việc hiệu quả, từ xử lý tài liệu, kết nối đối tác đến khai thác trí tuệ nhân tạo cho những quyết định chiến lược.

Đảm nhận đồng thời nhiều vai trò và thường xuyên phối hợp với đối tác ở các múi giờ khác nhau, anh Tùng cần một thiết bị đủ linh hoạt để bắt kịp cường độ công việc - dù ở bất cứ đâu. Galaxy Z Fold7 đáp ứng điều đó khi tích hợp mọi công cụ cần thiết như PC, sổ tay, webcam… vào một thiết bị duy nhất. "Với tôi, bước chuyển lớn nhất là khi phải xử lý và điều phối công việc ở quy mô lớn trong khi phải di chuyển liên tục. Và những thiết bị như Galaxy Z Fold7 chính là chìa khóa - nhỏ gọn, đa nhiệm, thay thế hoàn toàn cho cả một hệ thống cồng kềnh trước đây."

Không chỉ thay thế các thiết bị cồng kềnh, Galaxy Z Fold7 còn đóng vai trò như một "trợ lý AI" chủ động giúp anh Tùng phản ứng nhanh trước mọi tình huống công việc. "Chiếc điện thoại tốt phải giúp tôi phản ứng nhanh như cách tôi suy nghĩ," anh chia sẻ. Chỉ vài thao tác là có thể rà soát báo cáo, duyệt tài liệu hay phản hồi team - không cần chờ đợi.

Không chỉ xử lý tài liệu nhanh chóng, Galaxy Z Fold7 còn hỗ trợ anh Tùng giao tiếp mượt mà với các đối tác đa quốc gia. Trong các buổi họp trực tuyến, anh Tùng thường xuyên nhận biểu đồ và số liệu từ đối tác. Nhờ màn hình lớn của Galaxy Z Fold7, anh có thể vừa xem tài liệu, vừa tra cứu nhanh nội dung chưa rõ bằng Galaxy AI mà không cần rời khỏi khung cuộc họp. "Khi cần hiểu nhanh một đoạn số liệu hay hình ảnh, tôi chỉ cần chọn phần đó và hỏi AI ngay trên máy. Thời gian phản hồi gần như tức thì, giúp trao đổi với đối tác không bị gián đoạn."

Cũng trong các buổi họp, trước đây khi làm việc với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ, anh Tùng thường phải nhờ phiên dịch viên chuyên ngành để đảm bảo độ chính xác. Nay với Galaxy Z Fold7 và các công cụ Galaxy AI tích hợp như Live Translate và Interpreter, toàn bộ cuộc trao đổi có thể được phiên dịch theo thời gian thực và chuyển thành văn bản. "Những tính năng Galaxy AI giúp quá trình thương thảo trong môi trường phức tạp trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều."

Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và là một nhà đầu tư cá nhân lâu năm, anh Tùng cần thường xuyên theo dõi biểu đồ và phân tích dữ liệu mỗi ngày. Với Galaxy Z Fold7, trải nghiệm này được tối ưu đáng kể nhờ màn hình gập lớn và giao diện web được tinh chỉnh hợp lý. "Tablet màn hình to nhưng chạy app thì thiếu tính năng, chạy web thì khó thao tác. Còn với Galaxy Z Fold7 mở ra là xem được mọi thứ, khỏi xoay ngang, khỏi cuộn," anh nói.

Song song với nhu cầu phân tích, là yêu cầu bảo mật ngày càng cao khi anh thường xuyên phải xử lý nhanh các báo cáo kinh doanh, dữ liệu khách hàng và chỉ số chứng khoán nhạy cảm. Galaxy Z Fold7 cho phép sử dụng các tính năng AI ngay trên thiết bị - không cần kết nối ra ngoài - giúp duy trì sự bảo mật ở cấp độ cao nhất. "Ngay từ lần đầu thiết lập Galaxy AI, tôi đã thấy tùy chọn xử lý hoàn toàn trên thiết bị. Với tôi, đó là sự an toàn cần có."

Theo anh Tùng, smartphone giờ không chỉ là thiết bị thông minh mà còn có thể trở thành "trợ lý cá nhân" nếu tận dụng tốt sức mạnh AI. Với Galaxy Z Fold7, anh đánh giá cao tính năng Galaxy AI có khả năng học hỏi thói quen người dùng và tự động đồng bộ lịch trình. "Now Brief mỗi sáng giúp tôi nắm ngay lịch họp, thời tiết, tình hình giao thông - thậm chí còn chủ động gợi ý lộ trình phù hợp. Đó là điều mà cả trợ lý thật đôi khi cũng chưa làm được," anh chia sẻ.

Tuy bận rộn, anh Tùng vẫn duy trì việc học hỏi kiến thức mỗi ngày - và muốn truyền cảm hứng đó đến những người trẻ. Galaxy Z Fold7 với Gemini Live cho phép tra cứu thông tin tức thì, đối thoại với AI bằng giọng nói tự nhiên và tìm hiểu sâu về các lĩnh vực chỉ bằng một câu hỏi. Với anh, "trong kỷ nguyên AI, học hỏi trở thành thói quen liên tục - và công cụ phù hợp sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và hành động."

Sử dụng smartphone thay thế gần như toàn bộ các thiết bị khác, anh Tùng đặc biệt chú ý đến trải nghiệm vật lý khi cầm nắm. "Chỉ cần nhẹ hơn một chút thôi là trải nghiệm đã khác hoàn toàn," anh nói. Việc chuyển từ smartphone dạng thanh sang thiết kế gập mỏng nhẹ không chỉ giúp mở rộng không gian hiển thị, mà còn giúp phân bổ trọng lượng đều hơn, giảm mỏi cổ tay khi sử dụng cả ngày.

Sau tất cả, điều mà anh Tùng cần không chỉ là một chiếc điện thoại mạnh - mà là một trợ lý công nghệ hiểu người dùng và sẵn sàng đồng hành 24/7. Với Galaxy Z Fold7 - thiết bị mạnh mẽ, linh hoạt, bền bỉ và bảo mật - anh có thể tiết kiệm thời gian và dành toàn bộ năng lượng cho điều quan trọng nhất: biến mọi ý tưởng thành hiện thực. "Trong công việc của tôi, việc giữ liên lạc và duy trì trạng thái sẵn sàng để ra quyết định là ưu tiên hàng đầu. Thiết bị tôi dùng không được phép ‘offline’, dù chỉ một phút." Theo anh, Galaxy Z Fold7 không chỉ là một thiết bị công nghệ - mà là người đồng hành đáng tin cậy của một nhà lãnh đạo trong thời đại AI.