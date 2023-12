Ứng dụng cho thuê xe tự lái ế khách

Thông thường, từ khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 hằng năm, người có nhu cầu thuê ô tô tự lái đã rục rịch đặt xe trước để đi lại dịp Tết âm lịch và dương lịch. Năm nay thì khác, số lượng khách đặt dịch vụ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đỏ mắt ngóng khách

Một số ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái cho biết dịch vụ này gần như hoạt động cầm chừng quanh năm, chỉ tranh thủ bù lại vào các dịp lễ, Tết khi nhu cầu tăng đột biến. Khách cũng thường đặt xe từ khá sớm, trước Tết khoảng 2 - 3 tháng để có mức giá phải chăng - chỉ cao hơn ngày thường khoảng 30%. Nếu đặt dịch vụ sát Tết, giá sẽ tăng 50%-100% so với ngày thường.

"Mọi năm, thời điểm này đã có nhiều khách đặt dịch vụ sớm cho dịp Tết, thậm chí có năm đã kín chỗ và giá tăng đến 150% so với ngày thường. Năm nay chúng tôi không dám tăng giá nhiều mà vẫn chưa có khách" - chủ một app cho thuê ô tô tự lái than thở.

Bàn giao ô tô tự lái cho khách đặt dịch vụ

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết đến thời điểm này, công ty mới ghi nhận vài khách đặt xe tự lái cho dịp Tết sắp tới. Ông Chu Phát Đạt, chủ nền tảng cho thuê xe tự lái Ibook, cũng xác nhận chỉ có 2 khách đặt giữ chỗ dịp Tết âm lịch, còn Tết dương lịch sắp tới thì chưa có ai. "Kinh tế nhìn chung khó khăn, ảnh hưởng đến hầu hết ngành nghề nên dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng không ngoại lệ" - ông Đạt giải thích.

Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty TNHH Ezbook Việt Nam, tình hình tài chính eo hẹp nên nguồn khách chủ lực của công ty là doanh nghiệp nhỏ đặt thuê xe để thăm viếng khách hàng, đối tác hiện sụt giảm mạnh. Còn nhóm khách thuê xe đi du lịch, về quê ăn Tết thì chuyển sang phương tiện xe khách, xe máy. Do đó, công ty này thời gian gần đây cũng rơi vào tình trạng ế ẩm.

Ông Nguyễn Phúc Lâm, Giám đốc điều hành app cho thuê xe tự lái Sencar, cho biết phần lớn khách thuê ô tô tự lái năm nay chọn xe đời cũ với mức giá tiết kiệm. Rất ít người thuê xe đời mới, xe sang bởi giá quá cao.

Giá giảm đáng kể

Do nhu cầu thấp nên các chủ dịch vụ cho thuê ô tô tự lái năm nay không dám tăng giá mạnh, thậm chí giữ giá cho thuê dịp Tết bằng ngày thường để tìm kiếm khách.

"Hiện có khá nhiều app cho thuê xe tự lái tham gia thị trường nên áp lực cạnh tranh lớn hơn. Chưa kể, điểm đặc biệt năm nay là nhiều chủ xe gặp áp lực tài chính, không có khả năng "nuôi xe" nên cho thuê rất nhiều, kéo nguồn cung tăng lên" - chủ app cho thuê xe tự lái Sigo Việt Nam thông tin.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết số lượng xe của Sigo Việt Nam hiện khoảng 1.000 chiếc, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Năm nay, do cạnh tranh quá mạnh nên khách thuê xe tự lái dịp Tết dương lịch chỉ phải chịu mức giá cao vào ngày 1-1-2024, các ngày 29 và 30-12-2023 sẽ duy trì giá như ngày thường. Trong khi đó, giá thuê ô tô cả 3 ngày này vào năm ngoái đều tăng cao.

Với dịch vụ thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nếu khách đặt cọc vào thời điểm hiện nay thì giá chỉ tăng 20% so với ngày thường, giảm 10% so với năm ngoái. Nếu khách đặt xe cận Tết, giá tăng khoảng 60%-70% so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 100% vào năm ngoái.

Cũng xác định sẽ khó kiếm khách thuê xe tự lái dịp cuối năm nay, bà Lê Thị Thu Trang cho biết Ezbook Việt Nam chỉ tăng giá khoảng 50% so với ngày thường cho người đặt xe trong những ngày cận Tết, thay vì 100% như mọi năm.

Chủ các app cho thuê ô tô tự lái kỳ vọng lượng khách đặt xe sẽ tăng vào dịp cuối năm nếu giá vé máy bay còn tiếp tục tăng cao và khó mua hơn. Ngoài ra, nếu tình hình chi lương, thưởng của các doanh nghiệp, cơ quan vào cuối năm khả quan thì người dân sẽ mạnh dạn chi tiêu hơn, qua đó dịch vụ cho thuê ô tô cũng bớt ế ẩm.