Ứng dụng MBV ra mắt: Bước chuyển số toàn diện của ngân hàng hiện đại

Trong bức tranh sôi động đó, MBV đã lựa chọn xây dựng ứng dụng ngân hàng từ nội lực công nghệ in-house, thay vì thuê ngoài - bước đi hiếm thấy tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm công nghệ từ "lõi": Thiết kế tối giản, bảo mật cao

Một trong những điểm khác biệt của ứng dụng MBV chính là giao diện tinh gọn, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Toàn bộ thiết kế được tinh chỉnh theo hướng tối giản, hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt các tính năng ngay từ lần đầu sử dụng. Màu sắc và phông chữ được tối ưu cho mắt nhìn, đặc biệt phù hợp với người dùng sử dụng điện thoại thường xuyên. Khả năng tương thích mượt mà với mọi thiết bị di động, kể cả những dòng máy đời cũ, cũng là một ưu điểm đáng kể.

Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng hạ tầng mới, cho phép xử lý giao dịch với tốc độ cao và độ ổn định tối ưu, ngay cả vào giai đoạn cao điểm của năm. Các tính năng như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm đều được vận hành trong môi trường điện toán đám mây linh hoạt, tăng khả năng mở rộng và phục hồi sự cố nhanh chóng. Về bảo mật, ngân hàng MBV áp dụng nhiều lớp xác thực mạnh như sinh trắc học, OTP động, mã PIN thông minh, đồng thời sử dụng các thuật toán mã hóa tiên tiến để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi giao dịch.

Đặc biệt, ngân hàng MBV đã triển khai hợp tác chiến lược với CTCP Dịch vụ EPAY – đơn vị tiên phong về cổng thanh toán không tiền mặt – và Công ty Cổ phần Digi Invest (DIGI – nền tảng tích lũy, đầu tư), nhằm mở rộng hệ sinh thái tiện ích cho khách hàng. Sự kết nối với EPAY giúp ứng dụng MBV tích hợp nhiều giải pháp thanh toán số tiên tiến như QR, POS, thẻ quốc tế bảo mật cao, đảm bảo giao dịch nhanh chóng và an toàn. Đồng thời, hợp tác với DIGI mở ra mô hình cho phép khách hàng dễ dàng đăng ký, giao dịch chứng chỉ quỹ mở và quản lý danh mục đầu tư ngay trên nền tảng số, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người dùng của DIGI tiếp cận các sản phẩm tài chính truyền thống và tiện ích số từ MBV. Hai thỏa thuận này không chỉ gia tăng trải nghiệm khách hàng mà còn khẳng định định hướng phát triển MBV thành ngân hàng hiện đại, đa tiện ích, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tài chính lẫn đầu tư.

Sự đồng hành của DIGI giúp khách hàng MBV dễ dàng đầu tư và quản lý danh mục trực tuyến, mở rộng cơ hội sinh lời ngay trên nền tảng số.

Có thể nói, quyết định sử dụng đội ngũ kỹ sư công nghệ nội bộ đã mang đến một sản phẩm dễ dùng, phản ánh đúng nhu cầu và hành vi tài chính của người dùng Việt.

Ứng dụng MBV Bank - nền tảng tài chính dành riêng cho thế hệ hiện đại

Sự ra mắt của ứng dụng MBV đã thể hiện rõ định vị thương hiệu mới - một ngân hàng hiện đại, đồng hành cùng người dùng trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là kênh giao dịch tài chính, mà còn trở thành cầu nối giữa ngân hàng MBV với thế hệ khách hàng hiện đại, những người coi điện thoại là trung tâm quản trị tài chính cá nhân.

Ứng dụng nổi bật với loạt tính năng thông minh, trong đó có sản phẩm tiết kiệm trả lãi theo ngày, giúp người dùng chủ động gửi tiền mọi lúc và nhận lãi mà không bị ràng buộc kỳ hạn. Cơ chế này đặc biệt phù hợp với người trẻ, tiểu thương và hộ kinh doanh, những nhóm khách hàng có nhu cầu vừa sử dụng vốn linh hoạt, vừa muốn tích lũy an toàn.

Bên cạnh đó, tính năng quản lý thu chi tự động giúp người dùng nắm bắt toàn diện dòng tiền cá nhân, từ chi tiêu hằng ngày, các khoản thanh toán định kỳ, đến đối chiếu thu nhập và chi phí theo từng danh mục. Mọi giao dịch đều được ghi nhận, phân loại và trực quan hóa, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh thói quen tài chính và từng bước hướng đến sự chủ động trong quản lý tiền bạc.

Từ 01/09 -31/12/2025, khi mở tài khoản và trải nghiệm ứng dụng MBV, khách hàng sẽ nhận được tài khoản số đẹp trị giá tới 300 triệu đồng, một tài khoản theo số điện thoại, 01 túi tote xinh cùng gói bảo hiểm MIC với quyền lợi bảo vệ lên đến 150 triệu đồng. Đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ để bắt đầu hành trình tài chính thông minh và an tâm hơn cùng MBV.

Ứng dụng MBV sẽ trở thành kênh kết nối chính giữa ngân hàng và thế hệ khách hàng hiện đại, đặc biệt là người trẻ yêu cầu trải nghiệm công nghệ liền mạch.

Có thể nói, ứng dụng MBV là kết tinh của quá trình tích lũy, thử nghiệm, lắng nghe và cải tiến liên tục từ đội ngũ nội bộ. Sự ra mắt lần này chỉ là bước đầu trong hành trình số hóa của ngân hàng. Trong thời gian tới, ngân hàng MBV sẽ tiếp tục bổ sung các tính năng tài chính thông minh, từ đó giúp hành trình quản lý tài chính không còn là điều phức tạp mà trở thành trải nghiệm thú vị và đầy tiềm năng cho tương lai.