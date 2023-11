Ứng dụng ngân hàng ‘nâng tầm’ thanh toán không tiền mặt

Lướt qua một sạp rau trong khu chợ tại Thanh Xuân - Hà Nội, Diệu Nhi (sinh viên) thấy ngay bên cạnh một mã QR thanh toán của TPBank. Là một khách hàng của ngân hàng tím, Diệu Nhi truy cập nhanh phương thức thanh toán QR bằng widget trên màn hình điện thoại và trả tiền bó rau vừa mua trong chưa đầy 5 giây, dù số tiền thanh toán chỉ là 5.000 đồng.

Không chỉ sạp rau, tất các sạp bán hàng gia dụng, thực phẩm tại chợ đều có một bảng mã QR của TPBank được bày ngay cạnh các sản phẩm để người mua tiện lấy điện thoại thanh toán qua ứng dụng.

“Đã từ khá lâu rồi, mình không mang theo tiền mặt khi đi chợ hay đi chơi. Thanh toán qua app ngân hàng vừa đơn giản, tiện lợi lại nhanh chóng mà cũng đỡ nhầm lẫn. Đó là lý do mình rất thích hình thức thanh toán này”, Diệu Nhi cho biết.

Sự tiện lợi của cách thức thanh toán qua ứng dụng ngân hàng chính là yếu tố thúc đẩy người dân sử dụng và ngày càng thân thuộc trong đời sống.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước, 8 tháng năm 2023, giao dịch qua Internet tăng 76% về số lượng và 1,79% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022; giao dịch qua kênh QR code tăng 152% về số lượng và 301% về giá trị; giao dịch qua mobile tăng 65% về số lượng và 77% về giá trị. Trong khi đó, tỷ lệ rút tiền mặt qua ATM giảm mạnh từ 90% năm 2015 xuống còn 4% và tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông đã giảm về 8,71% đã cho thấy bức tranh thanh toán không tiền mặt đã thay đổi đầy ngoạn mục.

Để có được thành công trên, ngoài chính sách hỗ trợ của Chính phủ và NHNN, các ngân hàng là nhân tố quan trọng giúp người dân Việt Nam dần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu, thanh toán hàng ngày.

Vốn từ lâu được biết đến là ngân hàng công nghệ, tiên phong dẫn đầu xu hướng số, TPBank luôn là ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ/sản phẩm giao dịch thanh toán không tiền mặt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt ở hoạt động thanh toán.

Sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu với định hướng dùng công nghệ làm đòn bẩy, “DNA” số hóa đã thấm nhuần trong từng con người TPBank, từng quy trình, dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng.

Nếu như ở biểu tượng vật lý, TPBank tạo nên “dấu ấn số” đặc biệt với LiveBank 24/7, trên môi trường số smartphone, ngân hàng Tím dành được tình cảm của hàng triệu người dùng với ứng dụng TPBank Mobile.

TPBank Mobile dẫn đầu mang tới những những tính năng độc đáo và tiện lợi như VoicePay - chuyển tiền bằng giọng nói, chia sẻ biến động số dư, giao diện widget thuận tiện… Nổi bật nhất và được các bạn trẻ yêu thích là tính năng chuyển tiền với giao diện trò chuyện - ChatPay. Khách hàng có thể chuyển tiền và theo dõi lịch sử chuyển tiền với một người ngay trong giao diện tương tự Messenger, Line, Zalo… Đồng thời, ngân hàng vừa có bản cập nhật giúp khách hàng có thể tính tổng giao dịch với một người ngay trong tính năng ChatPay, mang lại sự thuận tiện chưa từng có. TPBank cho rằng nhu cầu theo dõi nhanh một số dòng tiền nhất định là rất hữu ích với nhiều người. Số liệu đã chứng minh sự để tâm của TPBank. Trong số khách hàng của ngân hàng Tím, cứ 5 người dùng ứng dụng TPBank Mobile thường xuyên, có một người dùng ChatPay.

Trong thời gian tới, ứng dụng TPBank Mobile sẽ được cập nhật thêm một loạt tính năng hấp dẫn và tiện dụng cho khách hàng.

Trước đó, TPBank cũng đã triển khai các tính năng như SoftPOS, biến điện thoại di động thành máy quẹt thẻ, tạo sự thuận tiện cho các chủ shop nhỏ. Hay như với giải pháp “QR Vạn năng” dành cho các chủ shop, các shop có thể mở rộng và thu hút nhóm khách du lịch Trung Quốc, Thái Lan nhờ sự tiện lợi. Khách hàng các nước này khi muốn thanh toán tại cửa hàng có dán QR Vạn năng chỉ cần dùng ứng dụng của các ngân hàng nước họ có liên kết với TPBank Khách hàng sẽ không cần lo phải đổi tiền mặt, không lo thừa tiền... không mất phí giao dịch và có phí ngoại tệ thuộc hàng thấp nhất thị trường.

Số lượng các chức năng và công cụ được kết nối vào ứng TPBank nhiều tới mức nó có một công cụ tìm kiếm riêng. Chỉ riêng hệ sinh thái dịch vụ mà TPBank tích hợp vào ứng dụng của mình, đã lên tới hơn 2.000 đầu dịch vụ. Bạn mua một tour du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm (được khuyến mãi 200.000 đồng), đóng phí chung cư và mua khóa học tiếng Anh mà không cần rời app.

Từ một đơn vị với vài chục nghìn khách năm 2012, TPBank vươn tầm trở thành ngân hàng chạm đến trái tim và nhận sự tin tưởng của hơn 10 triệu người. Qua đó, TPBank vươn tầm từ đơn vị nhỏ nhất hệ thống thành thương hiệu trong top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đằng sau những thay đổi trên là nhiệt huyết và triết lý kinh doanh “lấy khách hàng là trọng tâm” trong mỗi hoạt động mỗi con người TPBank. "Ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng thực chất không phải là giải pháp công nghệ, nhà thầu công nghệ, mà đến từ cách suy nghĩ của con người", ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, người điều hành ngân hàng hơn 10 năm qua chia sẻ.

Ghi nhận những thành công của TPBank, ngân hàng đã liên tục được nhiều tổ chức trong và ngoài nước trao tặng những giải thưởng danh giá.

Vừa qua, TPBank được vinh danh năm thứ hai liên tiếp là ngân hàng vững mạnh nhất Việt Nam, và nằm cận top 20 ngân hàng châu Á do The Asia Banker công bố. Trên bảng điểm được ghi nhận, các điểm thành phần về cơ cấu nợ, cơ cấu tiền gửi, tỷ lệ cấp dư nợ tín dụng trên tổng tiền gửi, hệ số CAR… của TPBank được chấm điểm cao vượt trội so với các ngân hàng khác. Kết quả, TPBank đạt 6,05 điểm.

Và mới đây nhất, TPBank đạt giải Better Choice Award 2023 tại hạng mục Innovative Choice Awards,nằm trong giải thưởng Better Choice Awards. Đây là sự tôn vinh đối với những thương hiệu và sản phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua, cũng như những tên tuổi mới nổi đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhờ thành công trong việc áp dụng Đổi mới sáng tạo.

TPBank 2in1 Concert – Nhạc hội Trọn trải nghiệm với chủ đề 2 trong 1 sẽ mang đến những màn kết hợp CHẤT & ĐỈNH đến từ dàn line-up khủng: SƠN TÙNG M-TP | JUSTATEE | PHƯƠNG LY | HIEUTHUHAI | PHÁO | DOUBLE2T | PHƯƠNG MỸ CHI | OBITO | VSTRA | DJ KS | MC QUANG BẢO



Thời gian tổ chức:

- Không gian nghệ thuật đa trải nghiệm: 16h – 22h ngày 24/11 và 9h – 19h ngày 25/11/2023

- TPBank 2in1 Concert: 19h – 22h30 ngày 25/11/2023

Địa điểm: Sân KTX A, Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh

Cập nhật thông tin nhanh nhất tại: https://www.facebook.com/TPBank...