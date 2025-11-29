Ứng dụng Việt có 16 triệu người dùng vừa cập nhật tính năng mới: Ai cũng nên biết để không mất quyền lợi

Ví điện tử ZaloPay là một ứng dụng thanh toán di động ra đời năm 2016. Theo báo cáo thường niên của VNG, đến cuối năm 2024, Zalopay đã có 16 triệu người dùng.

Những ngày đầu tháng 11/2025, ZaloPay đã chính thức cho ra mắt Mini App “Tra cứu phạt nguội” ngay trên ứng dụng, mang đến một giải pháp tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra lịch sử vi phạm giao thông của phương tiện chỉ với vài thao tác ngay trên điện thoại.

Mini App "Tra cứu phạt nguội" trên ZaloPay là một tính năng đột phá về mặt tiện ích. Thay vì phải truy cập vào nhiều trang web khác nhau hoặc các cổng thông tin phức tạp, người dùng giờ đây chỉ cần nhập biển số xe của mình là có thể xem chi tiết thông tin vi phạm. Hệ thống cung cấp đầy đủ dữ liệu bao gồm: loại vi phạm cụ thể, thời gian, địa điểm xảy ra lỗi, và cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc đó. Tính năng này hỗ trợ tra cứu cho nhiều loại phương tiện phổ biến, từ ô tô, xe máy cho đến xe máy điện, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người dùng Việt Nam.

Việc tiếp cận và sử dụng tính năng tra cứu phạt nguội trên ZaloPay vô cùng đơn giản và trực quan.

Tính năng này cho phép bạn tra cứu biển số xe, xem chi tiết thông tin vi phạm, thời gian, địa điểm và cơ quan xử lý mà không cần truy cập nhiều trang web khác nhau.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay và vào mục “Tất cả”.

Bước 2: Ở mục “Di chuyển - Giao hàng”, chọn “Tra cứu phạt nguội”.

Bước 3: Chọn loại xe của bạn (xe máy, ô tô, xe máy điện), nhập biển số xe và nhấn “Kiểm tra phạt nguội”. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả vi phạm (nếu có).

Người dùng cũng có thể tìm nhanh tính năng này bằng cách nhấn vào biểu tượng kính lúp (Tìm kiếm) trên trang chủ Zalopay, nhập từ khóa “phạt nguội”, ứng dụng sẽ hiển thị tính năng tương ứng để lựa chọn.

Không dừng lại ở đó, Zalopay còn ra mắt dịch vụ “Đăng ký kiểm tra tự động”, giúp người dùng nhận thông báo vi phạm giao thông trực tiếp qua Zalo và SMS ngay khi có dữ liệu mới. Người dùng có thể mua thêm dịch vụ này và thanh toán trực tiếp trên Zalopay - vừa nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Việc tra cứu phạt nguội không chỉ giúp bạn chủ động kiểm soát các vi phạm giao thông mà còn đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh phát sinh rủi ro không cần thiết.