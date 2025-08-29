Ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed: Ủng hộ mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 0,25% trong cuộc họp tháng 9

Phát biểu tại Miami hôm thứ Năm, ông Waller cho biết, “dựa trên những dữ liệu hiện có, tôi không tin rằng cần một mức cắt giảm lớn hơn 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9.”

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Quan điểm của tôi có thể thay đổi nếu báo cáo việc làm sắp tới, công bố vào thứ Sáu tuần sau, cho thấy nền kinh tế đang suy yếu mạnh và lạm phát vẫn được kiểm soát tốt.”

Tuyên bố này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý từ một trong những quan chức được coi là cứng rắn trong việc kiểm soát lạm phát. Waller từng là 1 trong 2 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7, trong khi số đông còn lại chọn giữ nguyên mức lãi suất chính sách trong khoảng 4,25% - 4,5%.

“Vào tháng 7, tôi đã lập luận rằng, nếu không xét đến ảnh hưởng của thuế quan, với lạm phát cơ bản đang gần mức mục tiêu và rủi ro tăng giá không lớn, Fed không nên chờ cho đến khi thị trường lao động xấu đi mới hành động,” Waller nói. “Hiện nay, các dữ liệu cho thấy lập luận đó còn mạnh mẽ hơn, khi rủi ro đối với thị trường việc làm ngày càng gia tăng.”

Sau bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole tuần trước, Chủ tịch Powell đã mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9. Ông cho rằng thị trường lao động đang đối mặt với rủi ro suy yếu, trong khi tác động của thuế quan đến lạm phát có thể chỉ là cú sốc tạm thời chứ không kéo dài.

Thị trường hợp đồng tương lai hiện định giá khoảng 75% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới. Tuy nhiên, mọi kịch bản vẫn có thể thay đổi phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 8 và dữ liệu lạm phát mới. Trước đó, báo cáo tháng 7 đã cho thấy tốc độ tuyển dụng giảm mạnh trong mùa hè, khiến Tổng thống Donald Trump sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS) Erika McEntarfer, cáo buộc dữ liệu bị “thao túng”.

Tham khảo FT﻿