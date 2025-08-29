Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed: Ủng hộ mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 0,25% trong cuộc họp tháng 9

29-08-2025 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller - người có tên trong danh sách ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell, cho biết ông có thể ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay tại cuộc họp chính sách sắp tới nếu báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu đáng kể.

Ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed: Ủng hộ mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 0,25% trong cuộc họp tháng 9- Ảnh 1.

Phát biểu tại Miami hôm thứ Năm, ông Waller cho biết, “dựa trên những dữ liệu hiện có, tôi không tin rằng cần một mức cắt giảm lớn hơn 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9.”

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Quan điểm của tôi có thể thay đổi nếu báo cáo việc làm sắp tới, công bố vào thứ Sáu tuần sau, cho thấy nền kinh tế đang suy yếu mạnh và lạm phát vẫn được kiểm soát tốt.”

Tuyên bố này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý từ một trong những quan chức được coi là cứng rắn trong việc kiểm soát lạm phát. Waller từng là 1 trong 2 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7, trong khi số đông còn lại chọn giữ nguyên mức lãi suất chính sách trong khoảng 4,25% - 4,5%.

“Vào tháng 7, tôi đã lập luận rằng, nếu không xét đến ảnh hưởng của thuế quan, với lạm phát cơ bản đang gần mức mục tiêu và rủi ro tăng giá không lớn, Fed không nên chờ cho đến khi thị trường lao động xấu đi mới hành động,” Waller nói. “Hiện nay, các dữ liệu cho thấy lập luận đó còn mạnh mẽ hơn, khi rủi ro đối với thị trường việc làm ngày càng gia tăng.”

Sau bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole tuần trước, Chủ tịch Powell đã mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9. Ông cho rằng thị trường lao động đang đối mặt với rủi ro suy yếu, trong khi tác động của thuế quan đến lạm phát có thể chỉ là cú sốc tạm thời chứ không kéo dài.

Thị trường hợp đồng tương lai hiện định giá khoảng 75% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới. Tuy nhiên, mọi kịch bản vẫn có thể thay đổi phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 8 và dữ liệu lạm phát mới. Trước đó, báo cáo tháng 7 đã cho thấy tốc độ tuyển dụng giảm mạnh trong mùa hè, khiến Tổng thống Donald Trump sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS) Erika McEntarfer, cáo buộc dữ liệu bị “thao túng”.

Tham khảo FT﻿

Phố Wall bất ngờ lung lay trước khoản đặt cược Fed hạ lãi suất: Giới phân tích chỉ ra 2 yếu tố này sẽ quyết định kết quả của cuộc họp tháng 9

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thách thức Mỹ, quốc gia chủ chốt BRICS lên kế hoạch tăng mua dầu Nga thêm 300.000 thùng mỗi ngày, tuyên bố sẽ nhập khẩu những gì tốt nhất cho đất nước

Thách thức Mỹ, quốc gia chủ chốt BRICS lên kế hoạch tăng mua dầu Nga thêm 300.000 thùng mỗi ngày, tuyên bố sẽ nhập khẩu những gì tốt nhất cho đất nước Nổi bật

Bí mật cái tên giúp VinFast làm lớp chống đạn cho xe Lạc Hồng 900 LX: Nổi danh 30 năm, chất lượng miễn bàn

Bí mật cái tên giúp VinFast làm lớp chống đạn cho xe Lạc Hồng 900 LX: Nổi danh 30 năm, chất lượng miễn bàn Nổi bật

Chồng tỷ phú không đồng ý chia đôi tài sản vì "vợ chỉ nội trợ", 4 năm kiện tụng tranh giành cô vợ thu về con số bất ngờ

Chồng tỷ phú không đồng ý chia đôi tài sản vì "vợ chỉ nội trợ", 4 năm kiện tụng tranh giành cô vợ thu về con số bất ngờ

08:34 , 29/08/2025
Tất cả thành viên NATO đạt chi tiêu quốc phòng ít nhất 2% GDP

Tất cả thành viên NATO đạt chi tiêu quốc phòng ít nhất 2% GDP

07:45 , 29/08/2025
Trung Quốc: Nhiều người trẻ thất nghiệp giả vờ đi làm

Trung Quốc: Nhiều người trẻ thất nghiệp giả vờ đi làm

07:08 , 29/08/2025
Nước giáp ranh Ukraine giằng co giữa giấc mơ EU và ‘cái bóng’ Nga: Lãnh đạo châu Âu đồng loạt xuất hiện

Nước giáp ranh Ukraine giằng co giữa giấc mơ EU và ‘cái bóng’ Nga: Lãnh đạo châu Âu đồng loạt xuất hiện

22:00 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên