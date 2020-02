Uống viên bổ sung vitamin C không ngăn chặn được nguy cơ nhiễm Covid-19, vậy với bệnh cảm lạnh thì sao?

Đi qua bất cứ hiệu thuốc nào trong tình trạng cảm lạnh , cảm cúm, bạn sẽ thấy có hàng loạt lựa chọn, từ thuốc không kê đơn đến thuốc ho, trà thảo dược, thậm chí là viên bổ sung vitamin C .

Nhiều người có niềm tin rằng vitamin C có thể giúp tránh khỏi bệnh cúm cũng như cảm lạnh thông thường . Tuy nhiên điều đó cho đến nay vẫn chưa được chứng minh. Công dụng của vitamin C đối với tình trạng cảm lạnh thực ra đến mức độ nào? Đây là những điều bạn nên biết!

Vitamin C không ngăn ngừa cảm lạnh

Phát biểu trên Insider, Mike Sevilla, một bác sĩ gia đình ở Salem, Ohio, nói: "Người đoạt giải thưởng Nobel, Tiến sĩ Linus Pauling đã đưa ra tuyên bố gây sốc vào những năm 1970 rằng liều cao vitamin C ngăn ngừa cảm lạnh thông thường".

Nhưng Pauling có rất ít bằng chứng để ủng hộ luận điểm mình đưa ra. Nền tảng cho việc lập luận của ông xuất phát từ một nghiên cứu duy nhất về một mẫu trẻ em sống ở dãy Alps Thụy Sĩ, sau đó ông đã khái quát cho toàn bộ dân số.

"Trong văn phòng làm việc của tôi, tôi thấy các bệnh nhân từ nhiều nền tảng văn hóa khác nhau và việc sử dụng vitamin để chữa cảm lạnh thông thường thì được hầu hết áp dụng", Sevilla nói. Mặc dù vậy đây là quan niệm sai lầm, được nhìn nhận chưa thực sự đúng đắn.

Vitamin C không ngăn ngừa cảm lạnh như nhiều người nghĩ.

Sự thật là: Vitamin C có thể giúp bạn vượt qua cảm lạnh nhanh hơn

Nếu bạn khỏe mạnh và chỉ đang cố gắng tránh bị cảm lạnh thì có thể nói, việc dùng vitamin C thực sự không làm gì nhiều cho bạn, cả mặt lợi lẫn mặt hại. Nhưng nếu bạn đã bị bệnh cảm lạnh, cảm cúm, đó lại là câu chuyện khác.

"Nó có thể rút ngắn thời gian bị cảm lạnh và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh", Sevilla nói. Nhưng nếu bạn muốn rút ngắn thời gian bị cảm lạnh của mình, bạn có thể sẽ cần nhiều hơn vào chế độ ăn uống được khuyến nghị. Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng tại Học viện Quốc gia Mỹ khuyến cáo nên bổ sung 75-90mg vitamin C mỗi ngày cho người lớn. Và để chiến đấu với bệnh cảm lạnh, bạn sẽ cần gấp đôi lượng vitamin C được khuyến cáo này.

Sự thật là: Vitamin C có thể giúp bạn vượt qua cảm lạnh nhanh hơn!

Trong một đánh giá năm 2013, từ Cơ sở dữ liệu tổng quan hệ thống của Burrane, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng từ nhiều thử nghiệm cho thấy những người tham gia đã uống ít nhất 200mg vitamin C trong suốt quá trình thử nghiệm vượt qua cảm lạnh nhanh hơn những người tham gia dùng giả dược. Những người trưởng thành dùng vitamin C cũng cho thấy giảm 8% bị cảm lạnh so với nhóm dùng giả dược. Trẻ em thậm chí còn giảm nhiều hơn, đến 14%.



Thêm vào đó, đánh giá cũng cho thấy, vitamin C cũng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh khi bạn mắc bệnh. Bạn có thể dễ dàng nạp vào cơ thể 200mg vitamin C từ việc ăn một quả đu đủ nhỏ (96mg vitamin C), một chén ớt chuông đỏ (117mg vitamin C…

BS Nguyễn Trung Cấp (Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cũng nhận định, trong hoa quả tự nhiên cũng có chứa hàm lượng vitamin C nhất định tùy theo từng loại trái cây. Do vậy, bạn có thể uống các loại nước cam, nước bưởi hay nước ổi để bổ sung hàm lượng vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng chứ không cần thiết uống viên bổ sung vitamin C.

Tác dụng phụ khi dùng vitamin C quá liều

Nếu bạn định dùng nhiều vitamin C mỗi ngày trong thời gian dài, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi thực hiện. TS Sevilla nói rằng uống hơn 2.000 mg vitamin C mỗi ngày có thể gây ra các hiệu ứng GI như buồn nôn và đau bụng…

Mặc dù vậy, bất cứ ai cũng không nên lạm dụng vitamin C.

Không dừng lại ở đó, BS Nguyễn Trung Cấp nhận định, dùng quá liều vitamin C có thể dẫn đến tình trạng cơ thể không hấp thụ hết, gây nên tình trạng tiêu chảy và khởi phát bệnh dạ dày. Những người có vấn đề về thận cũng đặc biệt cẩn trọng khi bổ sung vitamin C cho cơ thể.



Nếu bạn đang tranh luận giữa thực phẩm và thực phẩm bổ sung, giới chuyên gia khuyên bạn nên gắn bó với thực phẩm là nguồn vitamin C tốt nhất cho sức khỏe, giúp tăng cường miễn dịch, tạo tiền đề cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhưng giới chuyên gia nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý đến liều lượng, nếu có bệnh tật hay bất cứ vấn đề sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.