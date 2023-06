USD tăng vọt phiên cuối tuần, vàng lao dốc

Báo cáo cho thấy số việc làm trong khu vực công và tư nhân đã tăng 339.000 trong tháng 5, vượt xa mức dự báo trung bình của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters là 190.000 việc làm. Mức tăng trong tháng 5 cũng vượt xa mức tăng 253.000 việc của tháng Tư.

Mặc dù tuyển dụng mạnh mẽ song tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 3,7% trong tháng Năm, từ mức thấp nhất trong 53 năm là 3,4% vào tháng Tư.

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác của Mỹ - kết thúc phiên thứ Sáu tăng 0,435% lên 103,980, là phiên tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng Năm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Dollar index giảm giảm 0,2%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng Năm.

Trong phiên thứ Năm tuần này, Dollar index giảm 0,62%, mức giảm nhiều nhất trong gần 1 tháng, sau khi các quan chức Fed báo hiệu ngân hàng trung ương sẽ bỏ qua việc tăng lãi suất trong tháng này.

"Fed đã tự dồn mình vào chân tường với những tuyên bố gần đây nhất về việc cần phải tạm dừng thắt chặt và sau đó có thể xem xét tăng lãi suất vào tháng 7, và tôi nghĩ họ sẽ hối hận sau con số bảng lương phi nông nghiệp tháng Năm," Paresh Upadhyaya, giám đốc chiến lược tiền tệ và thu nhập cố định của Amundi US cho biết.

Thị trường đang dự đoán khoảng 29% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 6, giảm từ tỷ lệ gần 70% vào đầu tuần.

Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker hôm thứ Năm cho biết "ít nhất đã đến lúc nhấn nút dừng tăng trong một kỳ họp để xem xét thị trường diễn ra như thế nào."

Trước đó một ngày, Thống đốc Fed Philip Jefferson cho biết việc bỏ qua một đợt tăng lãi suất "sẽ cho phép Uy ban xem thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định về mức độ củng cố chính sách bổ sung."

Ông Marc cho biết: “Vấn đề là chúng ta đã bước vào giai đoạn Fed ngừng hoạt động trước cuộc họp (của Ủy ban Thị trường mở Liên bang), điều đó có nghĩa là sẽ khó nhận thấy sự phản đối từ các quan chức hoặc bất kỳ ý kiến nào từ các quan chức sau báo cáo việc làm này”. Chandler, giám đốc chiến lược thị trường của Bannockburn Global Forex, cho biết.

Tỷ lệ dự đoán Fed tăng lãi suất trong kỳ họp tháng Sáu đã giảm xuống.

Việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật vào tối thứ Năm nhằm đình chỉ trần nợ và ngăn chặn một vụ vỡ nợ thảm khốc đã loại bỏ một trụ cột hỗ trợ cho đồng đô la. Song bất ngờ là đồng tiền này lại được hưởng lợi chính từ sự không chắc chắn nhờ vai trò là một nơi trú ẩn an toàn.

Vào thứ Sáu, Fitch Ratings cho biết xếp hạng tín dụng "AAA" của Mỹ sẽ vẫn ở mức tiêu cực, bất chấp thỏa thuận giới hạn nợ, với lý do bế tắc chính trị lặp đi lặp lại và việc đình chỉ trần vào phút cuối trước thời hạn.

Đồng USD đã tăng 0,8% so với đồng yên trong tuần này, tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng Năm, mặc dù phiên thứ Sáu USD giảm 0,83% so với yen xuống 139,94 JPY.

Hoạt động nhà máy của Nhật Bản trong tháng Năm mở rộng lần đầu tiên sau 7 tháng nhờ sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng. Kết quả khảo sát cho thấy triển vọng sản xuất của Nhật trong năm tới sẽ tích cực.

Đồng bảng Anh phiên thứ Sáu tăng 0,8% so với đồng đô la, kết thúc tuần tăng mạnh nhất trong vòng 6 tháng do lãi suất của Mỹ ngày càng có khả năng ổn định sớm hơn so với lãi suất của

Đồng bảng Anh đã tăng 1,5% so với đồng đô la trong tuần này, nhiều nhất kể từ đầu tháng 12, và cũng tăng gần 1,1% so với đồng euro - là mức tăng hàng tuần lớn nhất trong gần bốn tháng.

Trong khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này cho rằng rằng ngân hàng trung ương có thể giữ nguyên lãi suất khi nhóm họp vào ngày 13-14 tháng 6 để thảo luận về chính sách tiền tệ, thì lạm phát ở Anh vẫn ở mức cao khiến các nhà giao dịch đang đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ ở Anh.

Thị trường tiền tệ đang nhận định lãi suất của Vương quốc Anh sẽ mức cao nhất là 5,32% vào cuối năm, tăng từ mức 4,50% hiện nay. Một tháng trước, kỳ vọng là lãi suất của Vương quốc Anh sẽ vào khoảng 4,80% vào tháng 12.

Đồng euro kết thúc tuần này ở mức giảm 0,45% xuống còn 1,07135 USD, lùi xa khỏi mức cao nhất trong khoảng một tuần sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde vào thứ Năm cho biết việc thắt chặt chính sách hơn nữa là cần thiết.

Đồng đô la Úc tăng sau khi cơ quan ấn định tiền lương độc lập của Úc thông báo rằng họ sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 5,75% kể từ ngày 1 tháng 7. Đồng đô la Úc trong phiên thứ Sáu có lúc tăng tới 0,93% lên 0,663 đô la, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 24 tháng 5, kết thúc phiên vẫn tăng 0,59% so với đồng bạc xanh ở mức 0,661 USD.

Đồng nhân dân tệ phiên thứ Sáu biến động mạnh, có lúc chạm mức thấp nhất 6 tháng khi một số nhà đầu tư vội vàng chốt lời bằng đồng đô la trước dữ liệu việc làm của Mỹ, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của Fed, nhưng đảo chiều hồi phục về cuối phiên. Theo đó, nhân dân tệ kết thúc ở mức tăng 197 pip so với phiên thứ Năm, lên 7,0793 CNY. Trong phiên có lúc xuống chỉ 7,1249 CNY, mức yếu nhất kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2022.

USD mạnh lên gây áp lực giảm giá vàng. Theo đó, giá vàng giao ngay phiên thứ Sáu giảm mạnh tới 1,4% xuống 1.951,13 USD/ounce, mặc dù buổi sáng cùng ngày có lúc đạt mức cao nhất 7 phiên. Giá vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 tăng 1,3% lên 1.969,6 USD.

Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng 0,2%, kết thúc chuỗi 3 tuần giảm giá , trái ngược với xu hướng biến động hàng tuần của Dollar index.

Cập nhật tỷ giá các tiền tệ chủ chốt

Tham khảo: Refinitiv