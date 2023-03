Ưu đãi tiền gửi, miễn phí tài khoản số đẹp dành riêng phái nữ

Theo đó, khách hàng nữ gửi tiết kiệm online và tại quầy từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6, 7, 8, 9, 12, 15 (tháng) sẽ được cộng thêm 0.38% lãi suất và miễn phí mở tài khoản thanh toán số đẹp tại quầy. Chương trình áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 06 - 10/03/2023.



Ngoài ra, dịp 8/3 này, khách hàng nữ cũng nhận được thêm nhiều ưu đãi khác khi mua sắm, ăn uống, xem phim và thanh toán bằng thẻ tín dụng JCB Bản Việt, cụ thể:

Ưu đãi mỗi ngày lên đến 100.000 đồng khi thanh toán trên GrabFood, GrabTransport, GrabMart từ ngày 20/02/2023 đến ngày 30/05/2023, không những thế, các chị em còn được ưu ái hơn khi mua 2 vé xem phim 2D CGV trực tuyến chỉ với 90.000 đồng, áp dụng vào Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, thỏa sức mua sắm tại Muji với phiếu mua sắm 200.000 đồng, ngoài ra còn được tặng phiếu mua sắm 100.000 đồng tại Aeon Mall. Đặc biệt, giảm 20% tại một số nhà hàng Nhật như Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi, iSushi, Hatoyama.

"Mỗi phụ nữ đều có bản sắc rất riêng, điều này đã truyền cảm hứng và làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì điều này, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúng tôi triển khai rất nhiều chương trình về ưu đãi lãi suất, tài khoản thanh toán, thẻ JCB Bản Việt để khách hàng nữ nhận được lợi ích cao nhất, có thêm nhiều niềm vui trong ngày này. Đây cũng thay cho lời chúc tốt đẹp nhất mà Ngân hàng Bản Việt dành cho khách hàng nữ của mình. Điều này cũng thể hiện đúng tinh thần "chúng tôi bắt đầu từ BẠN" mà Bản Việt luôn hướng đến" - Ông Ngô Minh Sang - Giám đốc khối Khách hàng cá nhân ngân hàng Bản Việt chia sẻ.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm chi tiết chương trình hoặc các ưu đãi đầu năm hấp dẫn mà ngân hàng Bản Việt gửi đến khách hàng qua website www.vietcapitalbank.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900555556.

