Ủy ban châu Âu giới hạn 15% đối với nhập khẩu HRC từ Việt Nam: Hòa Phát chịu ảnh hưởng như thế nào?

Theo báo cáo mới đây về CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của VNDIRECT, công ty chứng khoán cho biết, trên thị trường toàn cầu, Ủy ban châu Âu đã đặt hạn ngạch mới 15% đối với nhập khẩu HRC từ một số quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu gần đây đã xác nhận rằng họ đã có tất cả các hồ sơ cần thiết để quyết định có nên bắt đầu điều tra HRC nhập khẩu từ Việt Nam hay không, bao gồm cả HPG và Formosa.

Tuy nhiên, VNDIRECT cho rằng, thị trường châu Âu chỉ chiếm 3-11% tổng doanh thu của HPG trong hai năm qua và nếu chúng ta giả định tỷ lệ này với Formosa, một nhà xuất khẩu HRC khác có trụ sở tại Việt Nam. Cả hai nhà sản xuất HRC đều sẽ cố gắng bán sang các nước khác hoặc bán nhiều hơn tại Việt Nam, vì vậy, ảnh hưởng của quyết định của Ủy ban châu Âu sẽ có tác động không lớn đến HPG.

Ngoài ra, VNDIRECT cũng có đánh giá lạc quan về triển vọng năm 2024-2026 của Hòa Phát.

Theo đó, VNDIRECT cho rằng, dự án Dung Quất 2 sẽ đưa HPG vào top 30 nhà sản xuất thép toàn cầu và cải thiện biên lợi nhuận. Việc đưa vào hoạt động Khu liên hợp thép Dung Quất 2 sẽ thúc đẩy tăng trưởng HRC năm 2025-2027 bằng việc tăng thêm 2,8 triệu tấn vào năm 2025 so với công suất Dung Quất 1 hiện tại là khoảng 6 triệu tấn (bao gồm cả HRC và thép xây dựng). Hơn nữa, lợi thế quy mô khi đưa Dung Quất 2 vào sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho than cốc và nhân công.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của thị trường bất động sản Việt Nam sẽ thúc đẩy tỷ trọng doanh số bán hàng trong nước và biên EBITDA. Biên EBITDA trong nước của HPG thường cao hơn 4% so với biên EBITDA xuất khẩu. Do đó, khi có nhiều nguồn cung nhà ở mới hơn được đưa ra thị trường năm 2025, VNDIRECT kỳ vọng HPG sẽ ưu tiên bán hàng trong nước để tối đa hóa lợi nhuận và tránh các cuộc điều tra bán phá giá ở các nước xuất khẩu.

Chi phí đầu vào giảm mạnh hơn so với giá thép cũng sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận. VNDIRECT cho rằng giá thép Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do hoạt động xây dựng bất động sản Trung Quốc tiếp tục giảm. Tuy nhiên, giá đầu vào sẽ giảm mạnh hơn do nguồn cung quặng sắt và than cốc ở Úc tiếp tục tăng. Nếu HPG quản lý mức tồn

kho thận trọng có thể tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận EBITDA.

Ngoài ra, các lệnh áp thuế chống bán phá giá nếu có sẽ hỗ trợ ngành thép trong nước. Theo VNDIRECT, Việt Nam khả năng cao sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với tôn mạ vì Việt Nam dư cung tôn mạ và VNDIRECT đã thấy trường hợp áp thuế tương tự trong giai đoạn khủng hoảng thép Trung Quốc trước đây vào năm 2015.