Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố các quyết định về công tác cán bộ

29-09-2025 - 21:25 PM | Xã hội

Chiều 29-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố các quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Mạnh. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hộiđã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố các quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1-10-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố các quyết định về công tác cán bộ- Ảnh 3.

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, được nghỉ công tác từ ngày 1-10-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Trước đó, ngày 27-9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

