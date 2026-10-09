Uỷ viên Uỷ ban Trung ương LHTN Việt Nam vừa được vinh danh: Ước mơ làm ca sĩ, căn bệnh lạ không ngăn được nghị lực

Mới đây, Đinh Viết Tường chính thức được vinh danh trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Nam diễn viên được giới thiệu là nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu và là gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý khi thời điểm hiện tại anh cũng là lúc cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhờ phim điện ảnh Trại Buôn Người.

Đinh Viết Tường được vinh danh là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đinh Viết Tường sinh năm 2002 mắc hội chứng TICS từ năm 13 tuổi, với những biểu hiện như chớp mắt liên tục, giật cơ mặt, vai, tay chân và những âm thanh phát ra ngoài ý muốn. Ở độ tuổi vốn đang vô tư đến trường, những biểu hiện bất thường trên cơ thể lại khiến Viết Tường trở thành tâm điểm chú ý của bạn bè. Anh từng bị trêu chọc, thậm chí có người bắt chước những cử động và âm thanh mà bản thân không thể kiểm soát, khiến chàng trai trẻ ngày càng mặc cảm, thu mình và né tránh những nơi đông người.

Bước ngoặt đến khi Tường lên cấp ba và gặp một người giáo viên chủ nhiệm sẵn sàng để anh được là chính mình. Không bị yêu cầu phải che giấu những biểu hiện của TICS, Tường dần mở lòng hơn với bạn bè, bắt đầu tham gia các hoạt động tập thể và lần đầu tiên bước lên sân khấu trường để hát.

Đinh Viết Tường mắc hội chứng TICS từ năm 13 tuổi và nhờ có sự giúp đỡ của cô giáo, anh chàng mới dũng cảm tham gia hoạt động tập thể và bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc

Cũng nhờ bước ngoặt này, âm nhạc dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình thay đổi của Đinh Viết Tường. Anh từng thử sức vào Học viện Âm nhạc nhưng không đỗ, song thất bại này không khiến chàng trai 2K2 từ bỏ việc ca hát. Sau khi tốt nghiệp, bên cạnh công việc biên đạo và dạy múa, Viết Tường bắt đầu quay những video cover và đăng tải lên TikTok, đồng thời chia sẻ câu chuyện về cuộc sống cùng TICS. Những video ban đầu không quá nổi bật, nhưng anh vẫn duy trì việc hát và quay clip theo cách của riêng mình.

Clip Đinh Viết Tường cover Flashlight của Jessie J

Cho đến khi Đinh Viết Tường lựa chọn cover Flashlight của Jessie J, cộng đồng mạng bắt đầu dành sự chú ý nhiều hơn cho anh chàng. Trong phần trình diễn, Đinh Viết Tường còn kết hợp ngôn ngữ ký hiệu để truyền tải bài hát theo một cách đặc biệt khiến video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Bản cover cho đến thời điểm hiện tại đã đạt 3,7 triệu lượt xem, trở thành một trong những video được biết đến nhiều nhất của Đinh Viết Tường và giúp câu chuyện của anh tiếp cận thêm đông đảo khán giả.

Đoạn clip hiện tại đã thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem trên kênh TikTok

Đam mê âm nhạc cũng đưa Đinh Viết Tường đến với Tân Binh Toàn Năng vào năm 2025. Anh lọt Top 100 nhưng không tiến vào Top 30, song khoảng thời gian tham gia chương trình đã giúp câu chuyện của Viết Tường được nhiều khán giả biết đến hơn.

Cũng trong năm này, anh có cơ hội lần đầu đứng trên sân khấu một đêm nhạc lớn với vai trò khách mời và song ca cùng Bùi Công Nam trong đêm nhạc The Story. Khoảnh khắc Đinh Viết Tường run rẩy, bật khóc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn từng nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội.

Đinh Viết Tường gây chú ý khi tham gia Tân Binh Toàn Năng

Khoảnh khắc anh chàng bật khóc khi đứng trên sân khấu cùng Bùi Công Nam

Bùi Công Nam và Đinh Viết Tường trong đêm nhạc The Story

Thời gian gần đây, cái tên Đinh Viết Tường được nhắc đến nhiều hơn khi anh xuất hiện trong Trại Buôn Người. Bộ phim liên tục lập những cột mốc doanh thu ấn tượng và tính đến sáng 8/10 đã vượt 340 tỷ đồng. Với một diễn viên lần đầu đóng phim điện ảnh, việc xuất hiện trong một tác phẩm đang thu hút lượng lớn khán giả giúp Viết Tường nhanh chóng được chú ý.

Nét diễn xuất xuất sắc của Đinh Viết Tường gây ấn tượng với khán giả

Trong phim, anh vào vai Nhân - nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và mang nhiều nét tương đồng với chính câu chuyện ngoài đời của Tường. Đặc biệt, nam diễn viên có nhiều cảnh diễn cùng NSND Như Quỳnh, tạo nên một tuyến cảm xúc được khán giả quan tâm. Không có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước đó, Viết Tường vẫn gây chú ý bởi cách thể hiện nhân vật gần với chính những trải nghiệm mà anh chàng từng trải qua.

Phân cảnh giữa Đinh Viết Tường và NSND Như Quỳnh thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng X (Twitter)

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