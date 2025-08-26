Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vách đá lịch sử giữa lòng An Giang

26-08-2025 - 08:00 AM

Vách đá lịch sử giữa lòng An Giang

Ngọn đồi Tức Dụp giữa Tri Tôn (An Giang) là vùng đất không chỉ lưu giữ ký ức – mà còn thức tỉnh lương tri. Không chỉ là chứng tích của 128 ngày đêm bi tráng, nơi đây còn trở thành biểu tượng cho một cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt hơn bao giờ hết – cuộc chiến bảo vệ tư tưởng và sự thật lịch sử.

Ký ức khắc vào đá, thành ngọn đồi sống mãi

Tức Dụp – từng được mệnh danh là "ngọn đồi hai triệu đô-la" – là nơi quân dân An Giang đã biến địa thế hiểm trở thành pháo đài chống càn thần kỳ. Dưới làn mưa bom đạn từ B-52 và những đợt càn quét quy mô lớn, từng hốc đá, từng kẽ hang đã trở thành nơi chiến sĩ chia nhau củ sắn, ánh đèn dầu, lời thăm hỏi từ hậu phương và cả những lá thư nhuốm nước mắt.

Không khí trong hang còn vương mùi khói bếp, dấu vết chân trần in hằn trên lớp đá lạnh. Tức Dụp không đơn thuần là một điểm đến – đó là một bản hùng ca hóa đá, là lớp học sống động cho thế hệ hôm nay về giá trị của tự do và lòng quả cảm.

Trở về Tức Dụp không chỉ là để tưởng niệm – mà là để rèn luyện bản lĩnh tư duy, để khơi dậy tinh thần cảnh giác thời bình. Mỗi viên đá, mỗi vết lõm đạn chính là lời nhắc: độc lập là thành quả phải giữ bằng ý chí, không thể bị hoài nghi hay phủ nhận.

Vách đá lịch sử giữa lòng An Giang- Ảnh 1.

Lịch sử luôn được viết lên bởi chiến thắng

Hành trình về nguồn – truyền lửa không bằng lời giảng

Ngày nay, Tức Dụp không còn lặng thinh. Tiếng cười của du khách, ánh đèn len lỏi vào lòng hang, khu trò chơi trẻ em và sân khấu dân ca... tất cả tạo nên một nhịp sống mới trên nền quá khứ bi hùng.

Vách đá lịch sử giữa lòng An Giang- Ảnh 2.

Tức Dụp – từ pháo đài đá đến pháo đài tư tưởng


Vách đá lịch sử giữa lòng An Giang- Ảnh 3.

Cùng chinh phục độ cao trên đỉnh đồi Tức Dụp

Tức Dụp địa chỉ đỏ rực rỡ, di tích lịch sử đặc biệt và là "pháo đài lý trí". Chiến tranh đã lùi xa hơn 1/2 thế kỷ, tiếng cười giòn tan chào ngày mới vang vọng khắp quả đồi lấn át mùi chiến sự. Lòng biết ơn và ý chí vững bền chính là "vũ khí mềm" để thế hệ trẻ bảo vệ giá trị cốt lõi của dân tộc.

Tức Dụp là minh chứng sống động cho một chân lý: Cuộc sống an yên hôm nay không khiến ta lãng quên và càng trân trọng những gì lịch sử để lại.

Ánh Dương

