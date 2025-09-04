Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo 2 Vụ, Cục

Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 599/QĐ-VPCP ngày 28/8/2025, bổ nhiệm ông Nguyễn Cửu Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bổ nhiệm lãnh đạo Cục Quản trị - Tài vụ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 586/QĐ-VPCP ngày 25/8/2025, bổ nhiệm ông Bùi Hữu Toàn, Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, kiêm Giám đốc Hội trường Thống Nhất giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.

Cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 587/QĐ-VPCP, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 588/QĐ-VPCP, bổ nhiệm ông Phạm Kỳ Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản trị giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 589/QĐ-VPCP, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Quản trị giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 590/QĐ-VPCP, bổ nhiệm ông Phùng Quang Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.