Văn phòng hạng A tại TP.HCM: Giá thuê 'leo đỉnh' 46,5 USD/m2, nhưng vẫn còn gần 1/4 diện tích bị bỏ trống

29-08-2025 - 08:03 AM | Bất động sản

Thị trường văn phòng TP.HCM trong quý II/2025 ghi nhận diễn biến trái chiều: giá thuê hạng A tiếp tục tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, trong khi tỷ lệ diện tích trống vẫn ở mức đáng kể.

Văn phòng hạng A tại TP.HCM: Giá thuê 'leo đỉnh' 46,5 USD/m2, nhưng vẫn còn gần 1/4 diện tích bị bỏ trống- Ảnh 1.

Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý II/2025 từ CBRE, giá chào thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM đã đạt 46,5 USD/m2/tháng, tăng tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 2,1% so với quý trước. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh nhu cầu tập trung vào những tòa nhà có vị trí đẹp và tiện ích nổi bật, đặc biệt tại Quận 1 và TP. Thủ Đức.

Tuy nhiên, nghịch lý xảy ra khi tỷ lệ trống trung bình của văn phòng hạng A vẫn ở mức 22,8%, tức gần 1/4 diện tích chưa có người thuê. Nguyên nhân chính đến từ việc trong quý II, TP.HCM đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới như Marina Central Tower, Trec Tower và Halo Signature Building với tổng diện tích hơn 87.000 m2. Các dự án vừa hoàn thiện thường cần thời gian để lấp đầy, khiến tỷ lệ trống tăng tạm thời.

Văn phòng hạng A tại TP.HCM: Giá thuê 'leo đỉnh' 46,5 USD/m2, nhưng vẫn còn gần 1/4 diện tích bị bỏ trống- Ảnh 2.

Đối với văn phòng hạng B, giá thuê trung bình hiện ở mức 26,8 USD/m2/tháng, tăng nhẹ 0,7% so với quý trước. Tỷ lệ trống hạng B chỉ ở mức 12,5%, thấp hơn so với hạng A, cho thấy phân khúc này vẫn là lựa chọn phổ biến với khách thuê.

Một điểm đáng chú ý khác là nhu cầu thuê trong nửa đầu 2025 vẫn ổn định. Hơn 13.000 m2 diện tích đã được lấp đầy, chủ yếu đến từ các ngành công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng và sản xuất. Các doanh nghiệp này thường chọn văn phòng ngoài khu trung tâm, nơi tỷ lệ trống thấp và giá thuê cạnh tranh hơn.

Nhìn chung, thị trường văn phòng TP.HCM đang phản ánh sự phân hóa mạnh mẽ: các tòa hạng A mới đi vào hoạt động đẩy giá thuê lên cao nhưng cũng kéo tỷ lệ trống tăng; trong khi phân khúc hạng B giữ mức lấp đầy ổn định và giá thuê hợp lý.

Theo báo cáo Savills Impacts 2025, thị trường văn phòng toàn cầu đang chịu tác động từ 5 xu hướng chính, được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhu cầu thuê trong thời gian tới:

1. Sức khỏe và thể chất tại nơi làm việc: Khách thuê chú trọng xây dựng môi trường làm việc thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất, coi đây là yếu tố quan trọng để tăng năng suất và giữ chân nhân viên.

2. Bền vững với môi trường: Doanh nghiệp ưu tiên các tòa nhà có chứng nhận về tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, phù hợp với mục tiêu ESG.

3. Mối quan hệ chủ nhà - khách thuê thay đổi: Chủ đầu tư và khách thuê có xu hướng hợp tác chặt chẽ hơn để tối ưu hóa không gian và cải thiện chất lượng môi trường làm việc.

4. Chuyển dịch sang văn phòng cao cấp, mang cá tính riêng: Nhu cầu ngày càng lớn đối với văn phòng hiện đại, nhiều tiện ích, có tính thẩm mỹ và bản sắc riêng nhằm mang lại trải nghiệm làm việc chất lượng cao.

5. Mô hình làm việc kết hợp (Hybrid working): Doanh nghiệp tiếp tục áp dụng chính sách linh hoạt, kết hợp giữa làm việc tại chỗ và từ xa, thích ứng với sự đa dạng về khu vực và thế hệ lao động.



Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

