Văn Toàn "mất" 1,5 tỷ đồng

24-11-2025 - 09:33 AM | Sống

Tiền đạo Văn Toàn bị giảm hơn 1,5 tỷ đồng giá trị chuyển nhượng vì chấn thương kéo dài.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, một trong những chân sút được yêu mến nhất của bóng đá Việt Nam vừa trải qua giai đoạn không mấy suôn sẻ khi giá trị chuyển nhượng của anh trên trang Transfermarkt giảm mạnh. Từ mức hơn 300.000 euro duy trì suốt nhiều năm, Văn Toàn hiện chỉ còn được định giá khoảng 275.000 euro, tức giảm khoảng 50.000 euro (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng).

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, giá trị của Văn Toàn rơi xuống dưới mốc 300.000 euro. Dù Transfermarkt chỉ là trang tham khảo giá trị chuyển nhượng, nhưng những con số này phản ánh khá rõ tình trạng phong độ và khả năng thi đấu của cầu thủ tại thời điểm hiện tại.

Văn Toàn

Văn Toàn chấn thương chưa thể trở lại thi đấu

Văn Toàn phải phẫu thuật vào tháng 8 vừa qua sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng. Việc điều trị buộc anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đóng góp cho Nam Định FC ở mùa giải 2025/2026.

Vì không kịp hồi phục, Văn Toàn không thể đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt đi V.League 1, khiến Nam Định FC gặp nhiều khó khăn trên hàng công. 

Theo Hải Đăng

