Văn Toàn mua IPhone 17 sao người thanh toán lại là Hoà Minzy?

14-09-2025 - 09:56 AM | Lifestyle

Dân mạng rần rần về tình bạn của Văn Toàn và Hoà Minzy.

Mới đây, mạng xã hội rần rần trước màn "chốt đơn" iPhone 17 cực bá đạo của Nguyễn Văn Toàn. Không chỉ mạnh dạn đặt ngay một chiếc iPhone 17 màu cam bản 512GB, nam cầu thủ còn công khai chỉ định luôn người thanh toán chính là ca sĩ Hòa Minzy. Đáp lại, Hòa không hề nao núng mà để lại bình luận "Trừ vào nợ nhaaa", khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Văn Toàn mua IPhone 17 sao người thanh toán lại là Hoà Minzy?- Ảnh 1.

Văn Toàn và Hoà Minzy có những khoảnh khắc đối đáp đầy hài hước

Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một màn tung hứng hài hước, nhưng thực tế giữa hai ngôi sao này lại tồn tại một "món nợ" thật sự. Hòa Minzy từng vay Văn Toàn 4 tỷ đồng để làm MV. Sau khi trả dần, hiện nữ ca sĩ vẫn còn nợ khoảng 750 triệu đồng. Chưa kể, còn có thêm một khoản phí 500 triệu đồng liên quan quảng bá MV, sử dụng hình ảnh và sự xuất hiện của Văn Toàn. Tính tổng, số tiền mà Hòa Minzy đang nợ bạn thân cầu thủ lên tới 1 tỷ 250 triệu đồng.

Điều khiến fan bật cười là cách Hòa Minzy và bạn thân xử lý nợ chẳng giống ai. Dù vậy, mối quan hệ của cả hai vốn đã thân thiết nhiều năm. Văn Toàn là cầu thủ nổi tiếng với tính cách vui vẻ, còn Hòa Minzy là nữ ca sĩ lầy lội hàng đầu Vbiz luôn biết cách khiến fan cười nghiêng ngả bằng những màn đối đáp "có một không hai". Chính vì thế, câu chuyện iPhone 17 mới đây chỉ càng củng cố thêm hình ảnh "cặp đôi bạn thân lầy lội" của showbiz – bóng đá Việt Nam.

Văn Toàn mua IPhone 17 sao người thanh toán lại là Hoà Minzy?- Ảnh 2.

Cả hai có tình bạn đẹp 11 năm

 Hình thể 6 múi của Đoàn Công Vinh trước giờ chinh phục Nam vương Quốc tế: Tiết lộ khó khăn lớn nhất trong quá trình tập luyện

Theo Hải Đăng

