Vàng 333 là gì?

Phần còn lại của hợp kim này chứa hợp chất của các kim loại khác như đồng, bạc, kẽm.

Do độ tinh khiết thấp, giá của vàng 333 thường rẻ hơn nhiều so với các loại vàng khác như vàng 9999 (vàng 24K), vàng 18K (75%), vàng 14K (58,5%).

Vàng 333 thích hợp để chế tác đồ trang sức do có độ cứng cao, dễ uốn tạo hình, khó bị trầy xước. Tuy nhiên, trang sức làm từ vàng non 333 không có giá trị đầu tư do dễ mất giá, chỉ thích hợp làm trang sức.

Đặc điểm nhận biết vàng 333

Trên thực tế, thành phần cấu tạo của vàng non 8K và vàng giả khá giống nhau khiến nhiều khách hàng mua nhầm các sản phẩm mỹ ký với giá tương đương vàng 333. Dưới đây là các đặc điểm của vàng 333:

Vàng non 333 (8K) có giá trị thấp nên không phù hợp cho đầu tư. (Ảnh minh họa).

Đặc tính: Vàng 8K có độ cứng cao, khó bị trầy xước, dễ chế tác ra những món đồ trang sức tinh xảo, thẩm mỹ, bền đẹp với giá rẻ.

Màu sắc: Màu sắc của vàng 333 không quá rực rỡ và sáng bóng như các loại vàng 24K, 18K mà sẽ có màu vàng nhạt hoặc hơi hổ phách, ngả sang màu đồng hoặc ánh kim khác tùy theo các kim loại được pha trộn.

Độ bền: Với hàm lượng kim loại khác cao, vàng 333 cứng và bền hơn so với vàng nguyên chất, giúp hạn chế việc bị móp méo trong quá trình sử dụng.

Giá cả: Giá của vàng 333 rẻ hơn nhiều so với các loại vàng cao karat, do độ tinh khiết thấp, chính vì thế vàng 333 trở thành một lựa chọn phù hợp cho những người có ngân sách hạn chế hoặc muốn mua sắm với giá cả phải chăng.

Khi quan sát bằng mắt hoặc kính lúp, sản phẩm làm từ vàng non sẽ có bề mặt mềm mịn, sáng bóng. Nếu dùng nam châm để hút thử, vàng 333 có hàm lượng vàng thấp, có lực hút vàng kém hơn so với vàng giả.

Nếu dùng gốm không tráng men để chà lên bề mặt sản phẩm, vàng thật sẽ có chất lượng không bị thay đổi trong khi vàng giả sẽ bị xước.

Một số lưu ý khi mua vàng 333

Mặc dù giá trị không quá lớn như các loại vàng khác nhưng giá vàng 333 cũng được xem là tương đối cao so với phần lớn thu nhập của người dân. Để mua nữ trang vàng 8K uy tín, tránh bị nhầm lẫn với hàng mỹ ký, khách hàng cần lưu ý:

Tìm hiểu kỹ về đặc điểm vàng 8K, cách nhận diện thông qua màu sắc và độ cứng của loại vàng này.

Xác định rõ mục đích sử dụng vàng để làm trang sức hàng ngày, làm quà tặng hay để tích trữ.

Theo dõi thị trường vàng để chọn thời điểm mua vàng hợp lý, đó là khi giá đang ổn định hoặc giảm để mua được với giá tốt nhất.

Chỉ nên mua vàng từ các cửa hàng và thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm, có giấy tờ kèm theo.

Bảo quản vàng trong các hộp kín và riêng biệt, tránh tiếp xúc với hóa chất và các vật liệu gây ăn mòn.

Lưu trữ vàng ở nơi khô ráo để tránh bị oxy hóa dẫn đến xỉn màu.