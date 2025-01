Thấy khách hàng liên tục nghe điện thoại với vẻ mặt bất an, nhân viên VietinBank lập tức ngừng giao dịch chuyển tiền 315 triệu và báo công an

Ngày 03/1/2025, Công an thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh và Phòng giao dịch VietinBank đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc giả danh Công an để lừa đảo số tiền hơn 300 triệu đồng của người dân.

Sáng ngày 03/1/2025, bà P.T.N. (trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) đến Phòng giao dịch Bãi Bằng – Vietinbank chi nhánh Bắc Phú Thọ mở tài khoản để thực hiện giao dịch chuyển số tiền 315 triệu đồng. Tuy nhiên, phát hiện thấy bà N. có nhiều biểu hiện bất an, lo lắng và liên tục nghe điện thoại nên cán bộ Phòng giao dịch đã tạm dừng việc chuyển tiền và báo cáo với lãnh đạo, báo vụ việc với Công an thị trấn Phong Châu để phối hợp xác minh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Phong Châu đã trực tiếp đến Phòng giao dịch để xác minh thông tin. Sau khi tiếp xúc với bà N., xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nên Công an thị trấn Phong Châu đã cùng cán bộ Phòng giao dịch tập trung tuyên truyền, để bà N. nhận biết việc đang rơi vào “bẫy lừa đảo” của các đối tượng xấu.

Sau một thời gian được lực lượng Công an kiên trì giải thích, động viên, Bà N. cho biết chiều ngày 02/1/2025, bà nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an đang công tác tại Bộ Công an, người này nói rằng bà N có liên quan đến đường dây "Mua bán ma tuý". Đối tượng đã yêu cầu bà N. phải ra ngân hàng mở một tài khoản cá nhân và chuyển số tiền 315 triệu đồng vào tài khoản để xác minh, điều tra, nếu số tiền không có liên quan đến ma tuý thì sẽ được trả lại. Đối tượng còn yêu cầu bà không được cho người thân biết chuyện này và tuyệt đối giữ kín, nếu không bà N. sẽ bị Cơ quan Công an bắt khẩn cấp và tạm giam điều tra. Đồng thời, chúng cũng yêu cầu bà N. đổi tên Zalo của chúng thành "Bất động sản" để người khác biết sẽ không nghi ngờ. Do lo sợ bị bắt và bị các đối tượng dẫn dắt tâm lý nên bà N. đã làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Bà N. được cán bộ công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo

Rất may nhờ có sự tỉnh táo của cán bộ Phòng giao dịch Bãi Bằng – Vietinbank chi nhánh Bắc Phú Thọ và sự phối hợp nhanh chóng của Công an thị trấn Phong Châu nên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để bà N. bị lừa số tiền lớn trên. Qua vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác nhận biết và phòng ngừa với các thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu trên không gian mạng.