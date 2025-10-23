Vàng, chứng khoán hay bất động sản - kênh đầu tư nào “sáng giá” trong thời gian tới?

Trong cuộc trao đổi với MarketTimes, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, đã phân tích những nguyên nhân cốt lõi khiến vàng “phi nước đại” và chia sẻ lời khuyên dành cho nhà đầu tư.

MarketTimes: Thưa ông, giá vàng thế giới đã tăng đến 60% kể từ đầu năm trong vài tháng gần đây, kéo theo đó là giá vàng trong nước cũng tăng rất cao, lập đỉnh lịch sử. Ông nhìn nhận thế nào về tình trạng này, đặc biệt là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng mạnh?

Ông Nguyễn Quang Huy: Giá vàng thế giới đã có những mức tăng trưởng rất mạnh mẽ. Theo tôi, nguyên nhân chủ yếu của đợt tăng giá này có thể đến từ một số nhóm chính:

Xung đột chính trị kéo dài giữa Nga và Ukraine, giữa Israel với các nước láng giềng khu vực Trung Đông.

Cạnh tranh kinh tế và thương mại giữa các nước lớn như xung đột giữa Mỹ với Trung Quốc và những vấn đề liên quan đến Hàn Quốc.

Tiếp theo đó là những bất ổn chính sách điều hành như chính sách của Chính phủ Mỹ trong việc áp dụng các loại thuế đối ứng và những rối loạn khác.

Tất cả những yếu tố bất ổn này khiến cho giới đầu tư phải tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn cao, đó chính là vàng. Ngoài ra, giá vàng tăng còn do lực cầu mua rất mạnh của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Những nguyên nhân này đã đẩy giá vàng vượt mốc từ 3.000 lên 3.500, 4.000, và thậm chí có những lúc lên tới 4.400 USD/ounce.

MaketTimes: Mặc dù giá vàng Việt Nam thường diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới, nhưng hiện nay lại có khoảng cách khá lớn so với giá vàng thế giới. Theo ông, thực trạng này được lý giải như thế nào và đâu là các giải pháp cần thiết để hạ nhiệt "cơn sốt vàng" trong nước?

Ông Nguyễn Quang Huy : Đúng vậy, giá vàng Việt Nam về cơ bản trong nhiều năm qua có diễn biến cùng pha với giá vàng thế giới, nên việc giá vàng thế giới lập đỉnh cũng khiến giá vàng Việt Nam lập đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới là do những nguyên nhân đã tồn tại khá lâu trong thị trường vàng Việt Nam.

Để hạ nhiệt cơn sốt vàng hiện nay, chúng ta cần một sự kết hợp của rất nhiều giải pháp. Cả giải pháp dài hạn từ phía Ngân hàng Nhà nước và giải pháp ngắn hạn đó là kiểm soát nguồn cung hài hoà, ngăn chặn buôn lậu vàng, truyền thông thay đổi thói quen và tư duy tích trữ vàng của người dân Việt Nam.

MarketTimes: Với những biến động mạnh mẽ của giá vàng, ông có lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người đang cân nhắc mua vào ở mức giá kỷ lục này?

Ông Nguyễn Quang Huy : Đối với các nhà đầu tư, thời điểm giá vàng lên đỉnh điểm mới này vẫn là một cơ hội thực sự. Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc kỹ.

Đã là đầu tư thì phải có cái nhìn dài hạn. Nhà đầu tư cần có một chiến lược bài bản, rõ ràng và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Vàng nên được xem là một kênh phòng thủ an toàn và chỉ nên chiếm tối đa chưa đến 10% trong tổng danh mục. Đối với chiến lược dài hạn, nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào trong những nhịp điều chỉnh mạnh với một số lượng phù hợp.

Nhà đầu tư cần hết sức cẩn thận, tránh tâm lý fomo dễ dẫn đến tình trạng mua vào đỉnh (mua ở mức cao nhất) cho đến lúc cần phải bán.

MarketTimes: Ngoài vàng, ông còn đánh giá thế nào về triển vọng của các kênh đầu tư khác như chứng khoán và bất động sản, cũng như các cơ hội đầu tư mới đang được Chính phủ khuyến khích?

Ông Nguyễn Quang Huy : Hiện nay, Việt Nam đang trong quỹ đạo phát triển. Chính phủ đã hành động rất quyết liệt, hoàn thành cơ bản các tuyến đường cao tốc, bắt đầu giai đoạn một sân bay Long Thành và đặc biệt là đã cơ bản nâng hạng được thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Trong thời gian này, theo tôi chứng khoán là một trong những kênh đầu tư sôi động nhất, có thanh khoản nhanh nhất và dễ nhất. Gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh an toàn tiếp theo.

Còn về bất động sản, hiện nay lĩnh vực này đang ở giai đoạn tăng trưởng khá mạnh và cao, nên để đầu tư được một sản phẩm bất động sản phải cần rất nhiều tiền. Do đó, bất động sản chỉ phù hợp với một số ít nhà đầu tư. Đa phần người dân trong giai đoạn này đang quan tâm đến chứng khoán, bất động sản và tham gia một phần thị trường vàng.

Riêng đối với bạc, nhiều người cũng có thể quan tâm thêm đến kim loại này. Giá bạc hiện khoảng 51 triệu đồng/1kg, khá phù hợp với tài chính hơn với nhiều người. Tuy nhiên, biên độ dao động của bạc lại cao hơn vàng rất nhiều.

MarketTimes: Vậy để có được một chiến lược đầu tư phù hợp và kiểm soát được rủi ro trong bối cảnh thị trường hiện nay, yếu tố tiên quyết là gì?

Ông Nguyễn Quang Huy : Để có được một sự đầu tư phù hợp và kiểm soát được rủi ro, điều đầu tiên là phải đầu tư cho tri thức. Chúng ta phải có kỹ năng đầu tư và quản trị rủi ro thì chúng ta mới có thể tham gia được thị trường một cách an toàn và có được lợi nhuận tốt nhất.

MarketTimes: Trân trọng cảm ơn ông!